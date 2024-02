Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 1 al 3 marzo

A vedere la pioggia incessante di questi giorni non si direbbe ma ormai manca poco all'inizio della primavera e quello che si aprirà venerdì sarà il primo weekend di marzo. Vediamo insieme cosa offre l'agenda della Bassa bergamasca dal 1 al 3 marzo 2024.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Torna il Mercato della Terra

Si ripresenterà sabato 2 marzo il Mercato della Terra di Treviglio e Gera d’Adda, uno dei 49 mercati che Slow Food organizza in Italia. Il mercato si svolgerà dalle 8 alle 13 nella sua consueta sede, in viale del Partigiano, di fronte all’Istituto Salesiano, sul lato nord di piazza Setti. Dalle 10.30 poi l’ormai tradizionale appuntamento con l’aperitivo preparato dagli alunni dell'Istituto di formazione professionale ABF che proporranno torte salate con verdure e formaggio fresco del mercato, da degustare assieme a un bicchiere di vino o di birra artigianale.

Genoma: ultima frontiera

MatExplora e ExplorAzione invitano alla conferenza "Genoma: ultima frontiera" che vede relatore Massimo Delledonne, professore ordinario di genetica all'Università di Verona. Il professore descriverà come la messa a punto di tecnologie "portatili" di sequenziamento del genoma ha permesso di operare anche nei luoghi più remoti del pianeta, dalle foreste pluviali ai deserti. L'appuntamento è per venerdì 1 marzo alle 20.45 a Tnt di Treviglio.

A teatro con Storie golose

Domenica 3 marzo, dalle 16, alla Casa del Teatro, la sede dell’Associazione Culturale TAE Teatro, in Via Marco Polo, 34, a Treviglio, si terrà un nuovo appuntamento con "Storie Golose" , la rassegna di teatro con merenda dedicata ai più piccoli. In particolare, avrà luogo lo spettacolo “Le Talpe con le Scarpe” dell’omonima Compagnia teatrale, uno spettacolo consigliato ai bambini e le bambine dai tre anni in su, che mescola musica, storytelling e divertenti interazioni. È consigliata la prenotazione sul sito www.taeteatro.com/prenotazioni o tramite WhatsApp al numero 3402553783.

Riapre il Museo Verticale

Da domenica 3 marzo, si potrà tornare a visitare il Museo Storico Verticale nella torre civica con le visite guidate alle 16 e alle 17.30: un'esperienza unica per chi vuole conoscere, piano dopo piano del campanile, la storia di Treviglio. Dopo l'apertura straordinaria di giovedì 29, il museo rimarrà aperto con nuovi orari che permetteranno di abbinare la visita anche a quella dello spazio espositivo "La Porta del Cielo". Le visite saranno programmate ogni sabato e domenica alle 16 e alle 17.30, con prenotazione consigliata dal sito www.trevigliomusei.it

Bancarelle e fiera

Non è la festa di Treviglio senza una passeggiata tra le bancarelle. Dopo l'appuntamento di giovedì - giorno della Madonna delle Lacrime - domenica le bancarelle tornano in città: 160 dislocate tra le vie del centro per accompagnarvi fino alla Fiera dove è ancora aperto il Luna Park.

A Pagazzano si inaugura la mostra fotografica "Castelli, fantasmi e leggende"

Inaugurazione prevista per venerdì 2 marzo 2024, alle ore 17.30, per la mostra fotografica organizzata dal gruppo Civiltà Contadina all'interno degli spazi del Castello Visconteo di Pagazzano. Protagonisti dell'evento gli scatti di Salvatore Attanasio, che resteranno visibili al pubblico fino al prossimo 7 aprile. Maggiori informazioni sul sito della Civiltà Contadina di Pagazzano.

Cosa fare a Romano e dintorni

Romano Mercatino dell'usato

Sabato tutti in centro sotto i portici per il Mercatino dell'Antiquariato. Organizzato in collaborazione con AVIS - Romano di Lombardia, ogni primo sabato del mese ci riporta indietro nel tempo portando nelle strade della città i migliori banchetti di antiquariato da riscoprire.

Mostra "Iconostasi" al Filandone

Dal 2 al 17 marzo 2024 il Filandone ospita in sala consiliare la mostra fotografica "Iconostasi". Saranno esposte opere di Vasco Ascolini, Antonio Buonocore con Pierangela Orecchia, Lisa Ci, Salvatore Giò Gagliano, Ramòn Manchovas, Chiara Mazzeri con Elda Chiara Lesca,

Roberta Roberto. Inaugurazione sabato 2 marzo 2024 alle 17. Interviene Henri Aramini Borra. A seguire Performance Duo di e con Aisling Lenti e Roberta Roberto.

Orari di apertura: sabato e domenica 10-12/15-18. Apertura a richiesta dal martedì al venerdì 9-12/14-18. Ingresso libero. Per informazioni telefonare al numero 0363 9860250 o scrivere a biblioteca@comune.martinengo.bg.it