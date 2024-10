Cosa fare nella Bassa bergamasca e nel Cremasco questo weekend: gli eventi dal 4 al 6 ottobre

Chi l'ha detto che l'autunno è noioso? E' vero, il meteo non è stato particolarmente clemente, ma questo weekend splenderà il sole e in tanti paesi va in scena un'offerta di eventi ricchissima.

Un Fermento di "Sapori erranti"

Urgnano

Il Fermento festival torna a Urgnano con un progetto tutto nuovo, una due giorni dove cibo e artisti di strada andranno a colorare il bellissimo viale alberato del centro storico. Si chiama "Sapori erranti" ed è il festival artistico gastronomico in agenda per sabato 5 (dalle 18 alle 24) e domenica 6 ottobre (dalle 10 alle 24). Parco Rimembranze si riempirà così di colori e profumi grazie ai tantissimi food truck provenienti da tutta Italia in collaborazione con Eatinero.

In ricordo del maestro Montanari

Morengo

Una rassegna fatta di concerti e una mostra in ricordo dell’indimenticato maestro Giovanni Battista Montanari. Sarà aperta da domani, sabato 5 ottobre, al centro civico di Morengo. (QUI tutti i dettagli)

La Prima di Utùer

Brignano

Tanti appuntamenti per la tradizionale "Prima di Utùer" a Brignano. In programma, come da tradizione, anche la consegna delle borse di studio e delle benemerenze. (QUI tutto il programma completo)

"Una notte in Italia"

Treviglio

Al teatro Filodrammatici il trio Carlo Pastori, Walter Muto ed Ermes Angelon propone lo spettacolo "Una notte in Italia" dove musica e comicità si intrecciano per una serata divertente e coinvolgente.

Buon Tempo Festival

Fornovo

Si intitola "In compagnia di nani e giganti" la lettura teatralizzata a cura del Teatro del Vento in programma sabato 5 ottobre alle 16 in biblioteca. Uno spettacolo dedicato alla fascia 6-10 anni all'interno della rassegna "Buon Tempo festival kids".

Sagra del tartufo

Spirano

La sagra del tartufo torna in paese, sabato e domenica al PalaSpirà organizzata da "Rossera" e Associazione tartufai bergamaschi. Sabato sera la musica di "Bandaliga" per tenere compagnia a chi vorrà provare le prelibatezze a base del tartufo. Domenica pranzo a base di tartufo e la sera apericena.

Street food e Gravel sul Serio

Romano

Food truck, musica e divertimento da oggi, venerdì, fino a domenica in piazza Fiume. Lungo le sponde del Serio in bicicletta. Domenica 6 ottobre torna l’appuntamento dedicato a biciclette gravel e Mtb per un evento ciclistico non agonistico, con due percorsi: 75 km e 115 km, entrambi pianeggianti, su strade sterrate e asfaltate, con partenza da Romano.

Visite archeologiche

Cologno

Sabato 5 ottobre dalle 14 alle 19 sarà possibile visitare gli scavi di piazza Agliardi guidati dagli archeologi che stanno conducendo i lavori, prima che vengano ricoperti. Visite su prenotazione ogni ora dalle 14.30 alle 17.30.

Torna il Palio

Misano

Gli eventi prenderanno il via oggi, venerdì, alle 20, sotto i portici del Municipio, con la mostra dei disegni degli alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria sul drago Tarantasio. Alle 20.30 verrà presentato il drappo del palio e, a seguire, in sala consiliare ci sarà la presentazione del libro "Tarantasio il drago del Lago Gerundo". Sabato dalle 16 il Centro sportivo ospiterà lo spettacolo con mongolfiera, un servizio ristoro e giochi curato dall’ASD Misano e un dj set con Nunzio Serpico (18-20). Dalle 19 ci sarà la possibilità di cenare in centro dove alle 20.30 si potrà ammirare uno spettacolo di mangiafuoco e dalle 21.30 alla mezzanotte assistere al concerto della "Dynamika Rock Band". Domenica, dalle 10 alle 12, al Parco Santo Stefano dimostrazione di addestramento cani curata da "Nasi in su". Dalle 12 pranzo nelle vie del centro e alle 15 in via Roma si terrà un laboratorio di disegni a gessetto, mentre alle 16 prenderanno il via i giochi medievali itineranti. Dalle 16.30, poi, ci sarà lo spettacolo degli sbandieratori e merenda per tutti. Dalle 19 si potrà cenare lungo le vie del centro.

Il talent show "Fattore K"

Osio Sotto

Appuntamento domani sera, sabato 5 ottobre, al teatro dell’oratorio San Domenico Savio di Osio Sotto, con il talent show musicale "Fattore K". Al via la terza edizione del contest ideato da Francesco Mignosi con la collaborazione di Mariarosa Capra, front woman degli "Astratto" e, quest’anno, il sostegno dell’Auser di Verdellino. Durante la serata si esibiranno sul palco una ventina di cantanti, provenienti dalla provincia di Bergamo (e non) che quest’estate hanno superato le audizioni che si sono tenute a Verdellino, Alzano Lombardo e Dalmine. (QUI tutti i dettagli dell'evento)

Festa degli angeli e della gente dell'aria

Caravaggio

Domenica torna la "Festa degli angeli e della gente dell'aria" organizzata dalla sezione caravaggina "Giannino Ancillotto" dell'Associazione Arma Aeronautica. In occasione del centenario della sezione tanti eventi in programma dalla mattina. Dalle 8 ritrovo al monumento "Ancillotto" per l’alzabandiera e cui seguiranno i discorsi delle autorità, l’illustrazione degli esiti dei progetti di intelligenza artificiale e robotica spaziale con la presenza dell’aquila mascotte. Dopo la consegna delle pergamene si procederà con la messa cantata con l'Unione corale "don Domenico Vecchi" e, alle 10.45, con la cerimonia di consegna del Premio nazionale aerospaziale "Ten. Pil. Giannino Ancillotto" alla miglior tesi aerospaziale 2024. Verrà consegnato anche il contributo sostegno diversa abilità alla memoria di Ottorino Pellegri (del quale ricorre il decimo anniversario dalla morte, ndr) e il premio progetto robotica "Augusto Capetti". La giornata proseguirà con il pranzo e la visita al museo navale. Saranno disponibili simulatori di volo ibridi interattivi e una mostra di aeromodelli statici.

Giornata del Volontariato

Treviglio

Sabato 5 ottobre 2024 torna a Treviglio la Giornata del Volontariato, con tanti momenti significativi. Si inizia alle ore 9.30 al Teatro Nuovo Treviglio di piazza Garibaldi dove Oney Tapia, medaglia d'oro nel lancio del disco alle recenti Paralimpiadi di Parigi, racconterà la sua storia personale e i suoi successi sportivi chiacchierando con il sindaco Juri Imeri. A seguire, alle 11.30, ci sarà l'inaugurazione del nuovo spazio destinato alle associazioni in via Bellini, in quella che fino a qualche mese fa era la sede del Giudice di Pace. La nuova "casa" delle associazioni sarà intitolata al volontario trevigliese Marino Mariani.

Nel pomeriggio, dalle 15, si installeranno gli stand in piazza Garibaldi di molte associazioni con l'obiettivo di far conoscere ai cittadini i loro progetti, le iniziative, i servizi e i percorsi presenti e futuri. Sarà presente anche la diretta radio di "Indieliferadio". Alle 16 e alle 17.30 ci sarà l'opportunità di visitare il Museo Storico Verticale nella torre civica di Piazza Manara, mentre alle 18.30 la giornata si chiuderà con la visita allo spazio espositivo "La porta del Cielo".

Cinquant'anni di Alpini

Ghisalba

Cinquant’anni da Alpini. Sabato alle 15 la deposizione dei fiori ai monumenti Avis-Aido, Anmil, fanti e bersaglieri e poi al Sacrario del cimitero. Alle 16 ammassamento in piazza dove alle 17 verrà celebrata la messa. Alle 20 esibizione del coro Ana di Martinengo e del coro di Verdello in chiesa parrocchiale. Seguirà un rinfresco all'oratorio. Domenica si riparte alle 9 dall'area feste di via degli Albarelli: alle 10 sfilata per le vie del paese con deposizione delle corone al monumento degli Alpini e Caduti. Dopo i saluti appuntamento all'area feste per il rancio alpino con la musica della Fanfara di Rogno e del Corpo bandistico di Ghisalba.

Tempo di sagra

Vailate

È tempo di sagra a Vailate, come vuole la tradizione nella prima domenica di ottobre. Questa sera, venerdì, la palestra di via Dante ospiterà lo spettacolo teatrale con Riccardo Moratti. Due le esposizioni che arricchiranno la sagra. Da sabato a lunedì, la pittrice vailatese Rossana Muchetti esporrà le sue opere mentre nel weekend si terrà la mostra "Ricicliamo" realizzata dai bambini. Domenica, il clou della sagra, dedicata alla Madonna del Rosario: bancarelle di artigiani e hobbisti e stand delle associazioni di volontariato locali, uno spazio-bimbi in piazza Garibaldi con truccabimbi e laboratori a cura di Happy Makako.

I 160 anni della Cremona-Treviglio

Caravaggio

Una mostra fotografica per ripercorrere le tappe più importanti di una storia lunga 160 anni.

E' la storia della ferrovia Cremona-Treviglio che potrà essere ammirata attraverso gli scatti che verranno esposti sabato 5 ottobre 2024 all'Auditorium "Piero Ferri" nel centro civico di San Bernardino a Caravaggio. Appuntamento alle 16 con l'inaugurazione dell'esposizione organizzata dal Dopolavoro Ferroviario di Cremona per rendere omaggio alla storia della linea ferroviaria Treviglio-Cremona. La mostra resterà visitabile fino al 12 ottobre (dalle 15 alle 18).

Rievocazione storica

Soncino

Sabato 5 e domenica 6 ottobre un centinaio di rievocatori in abiti fedelissimi ricreeranno un vero e proprio assedio del XIII secolo con una guarnigione all’interno della Rocca sforzesca di Soncino e un campo assediante all’esterno. Due giorni in cui tutti i partecipanti verranno trasportati nel Medioevo non solo grazie alle ambientazioni ricostruite negli spazi della manifestazione dalla Confraternita del Dragone e alle battaglie da loro coordinate, ma anche dai numerosi spettacoli e intrattenimenti pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età. Apertura sabato alle 18. Biglietto 10 euro (ridotto 8 euro).

"Guardare ascoltando"

Bergamo

E’ il titolo della mostra collettiva, curata da Stefano Crippa, organizzata in sala Manzù a Bergamo con il patrocinio della Provincia. Esporranno anche pittori di Treviglio e dintorni: Lino Cosattini, Enrico D’Adda, Giacomo Nuzzo, Cesare Villa, Cristiano Sormani Valli, Giovanni Sana, Maria Teresa Conti, Sem Galimberti e Mary Crenshow . La mostra resterà aperta da sabato 5 ottobre (inaugurazione alle 17) a domenica 13, tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 15 alle 19. Domenica 6 alle 17 Francesca Pennati presenterà "Di mani fan battito gli occhi": poesie dal laboratorio "Narrarsi" della cooperativa Punto d’Incontro.

