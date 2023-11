Cosa fare nel weekend nella Bassa bergamasca: gli eventi dal 3 al 5 novembre

Tempo uggioso e primo fresco decisamente autunnale per il primo weekend di novembre, ma non mancano gli appuntamenti nella Bassa Bergamasca. Eccone una carrellata per il fine settimana dal 3 al 5 novembre.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

A teatro il "processo" a Don Giovanni

Appuntamento a teatro domenica sera, 5 novembre 2023, al Tnt di Treviglio, in piazza Garibaldi. Si comincia con "Don Giovanni non va all'inferno", della compagnia teatrale "Autoteatro".

In scena andrà un vero e proprio processo a Don Giovanni, "il più famoso libertino di tutti i tempi". E a condurre il procedimento penale sarà una Giuria di donne. "Una girandola di incontri fatti di seduzioni e abbandoni per ricostruirne i fatti e misfatti cercando di emettere inutilmente una sentenza", recita il cartellone. L'ingresso è a offerta libera e i proventi sono destinati in beneficenza a realtà sociali territoriali. Il sipario si alza alle 20.30.

L'arte che fa del bene

Otto artisti locali per raccontare l'attività preziosa e quotidiana de "La Quercia di Mamre", la mensa dei poveri di Treviglio. S'intitola "Non di solo pane" la mostra che sarà inaugurata sabato 4 novembre 2023, alle 17, nello spazio MenoUno del Tnt di Treviglio. In esposizione ci saranno opere di Cesare Villa, Cristiano Sormani Valli, Enrico D'Adda, Giacomo Nuzzo, Giovanni Sana, Lino Cosattini, Stefano Casati e Stefano Crippa, che fino al 19 novembre coloreranno la sala "per indirizzare lo sguardo sull'opera di quotidiana solidarietà che avviene presso la Quercia di Mamre". Nel contesto della mostra si colloca anche un incontro poetico: sabato 11 novembre alle 17 si terrà una serie di letture a cura di Cristiano Sormani Valli.

"La sirena de vuelta": a Fara Gera d'Adda la presentazione del libro di Stefano Colnaghi

Venerdì 3 novembre 2023, a partire dalle 20.15 va in scena la presentazione del volume "La sirena de vuelta" di Stefano Colnaghi: a dialogare con l'autore, all'interno dell'Auditorium della biblioteca comunale in via Rosa 2, Franco Gallo e Stefano Corsi. La presentazione sarà inoltre accompagnata da letture dell'opera a cura di Piero Zacchetti.

La sagra della polenta taragna

A Spirano continua - fino al 12 novembre - la sagra della polenta taragna iniziata lo scorso venerdì. La nona edizione della kermesse culinaria, organizzata dal Chiosco Cafè al PalaSpirà, proseguirà per tutto il weekend dal 3 al 5 novembre e ancora il prossimo dal 10 al 12 novembre. La cucina sarà aperta tutte le sere dalle 19 e il sabato e festivi anche a pranzo dalle 12. Per servire tutti al meglio, la prenotazione è vivamente consigliata. Sarà attivo il servizio di asporto, a cena dalle 19 alle 19.30 e a pranzo dalle 11 alle 12. (Qui tutti i dettagli)

I "Baschenis de' Averaria"

Si inaugura venerdì 3 novembre 2023, alle 18.30, con la partecipazione dello storico dell'arte Giovanni Valagussa, la mostra fotografica allestita nel Museo del Territorio - Fabbrica sul viale, di Verdello. La mostra fotografica, a cura di Ugo Manzoni del Gruppo Culturale Santa Brigida, propone una selezione de affreschi più significativi realizzati dai Baschenis, che operarono tra il 400 e il 600 nelle chiese del territorio bergamasco e trentino, con un approfondimento sulla Danza Macabra di Pinzolo. In ciascuna sede espositiva è previsto un focus diversificato di opere. Sarà visitabile al 4 al 24 novembre il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 11.30, sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 17.

"Agrifest" a Martinengo

La kermesse organizzata dall'associazione "Terra e Tradizioni" continua per il secondo weekend al centro sportivo "Il Tiro" di via Trento. Venerdì 3 novembre 2023 spazio al Max Pezzali tribute, mentre sabato 4 alle 20.30 premiazione del concorso riservato ai ragazzi delle elementari, alle 21 Blascover e alle 24 Farmer night, entrata libera. Domenica 5 novembre 2023 infine Tractor Day: alle 9.30 ritrovo, alle 12 pranzo e alle 14 inizi della sfilata. Alle 21 special events Zarro night con ingresso a 5 euro. Servizi ristorazione, pizzeria e area bimbi ogni sera. Per qualsiasi informazione contattare Daniel Sporchia al 3409432853.

Cosa fare a Romano e dintorni

La Resistenza femminile

«E’ l’idea che fa il coraggio, prospettive femminili nella Resistenza bergamasca». Venerdì 3 novembre 2023, alle 20.45 a Palazzo Muratori, Rosangela Pesenti ed Elisabetta Ruffini inaugureranno la mostra dedicata alle donne partigiane durante la Resistenza. Un'iniziativa significativa, che ci mostra la Resistenza da un punto di vista mai sottovalutato, ma meno raccontato: quello delle donne. La mostra, realizzata in collaborazione con l’Anpi, resterà aperta fino al 10 novembre. Sarà visitabile al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 16 alle 19.

Folco Orselli a Romano

Folco Orselli arriva in città. Domani, sabato, al Teatro Rubini di Romano si terrà un concerto, a ingresso libero, organizzato dall’associazione «Eufonia» in collaborazione con il Comune di Romano. L’artista si esibirà in duo con Pepe Regonese. Folco Orselli è un compositore e cantautore milanese, suona chitarra e pianoforte. Nel 1995, con il duo «Caligola», ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria «Giovani» e, nel 1996, ha pubblicato il suo primo album «Il sole che respira» (EMI). Tra le sue esperienze anche la partecipazione come band di apertura del Golden Eye Tour di Tina Turner (1996) e dello Spirito Divino Tour di Zucchero Fornaciari (1996).