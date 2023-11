Cosa fare nel weekend nella Bassa Bergamasca: gli eventi dal 17 al 19 novembre

Un fine settimana con tanti appuntamenti quello che sta per iniziare nella Bassa Bergamasca. Molte le iniziative dedicate - in anticipo - alla celebrazione della Giornata contro la violenza sulle donne, ma nell'aria inizia a respirarsi anche un'aria natalizia... Ecco una carrellata di eventi dal 17 al 19 novembre.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Winter in Treviglio

A Treviglio si inizia a respirare l'aria di Natale. E' stato presentato il calendario di eventi pensato dall'Amministrazione comunale per Natale 2023 e si parte proprio questo venerdì. Tra gli appuntamenti immancabili di Winter in Treviglio ci sarà la pista di pattinaggio in piazza Setti, quest’anno ancora più grande: l’apertura è fissata per venerdì 17 novembre 2023 alle 16 e si potrà pattinare, allo stesso prezzo del 2022, fino a domenica 7 gennaio 2024.

La "Nordic Walking" sbarca a Treviglio

Domenica 19 novembre 2023, alle 10, dal centro sportivo “Ambrogio Mazza” partirà la “Nordic Walking”. L’iniziativa, promossa da Alessandro Iocco, consiste in una camminata di circa tre ore tra le rogge trevigliesi, durante la quale saranno previste diverse tappe per contemplare il paesaggio circostante e per consumare uno spuntino a base di frutta e snack vegano. Per godersi appieno l’esperienza a contatto con la natura, gli organizzatori consigliano l’utilizzo di abbigliamento e calzature comode.

Il Bepi presenta il suo secondo romanzo a Caravaggio

L'appuntamento con Tiziano Incani, in arte Il Bepi, è per venerdì 17 novembre alle 20.45 al centro civico di San Bernardino, con "Cuore di Pietra". Il romanzo verrà presentato per la prima volta nella Bassa. Una serata promossa dalla Città di Caravaggio in collaborazione con il cantante, in cui non mancheranno momenti musicali. Vi prenderanno parte Giuseppe Sonzogni, moderatore, e Paolo Mazzucchelli, esperto di cover-art e di storia del Rock.

Flora Moriggi porta la sua "Ri-nascita" al Castello di Pagazzano

Verrà inaugurata sabato 18 novembre 2023 alle 18.30 la mostra personale di Flora Moriggi, artista locale le cui opere saranno ospiti, sino al 9 dicembre prossimo, del Castello Visconteo di Pagazzano. Organizzata con la collaborazione del Gruppo Civiltà Contadina, che gestisce il maniero, e il patrocinio dell'Amministrazione comunale, l'esposizione sarà aperta al pubblico i sabati 18 e 25 novembre, e 2 e 9 dicembre dalle 15 alle 19, e le domeniche 19 e 26 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Gli stessi orari domenicali verranno confermati anche per la festività di venerdì 8 dicembre.

Domenica a Fornovo la Festa del Ringraziamento

Domenica 19 novembre a Fornovo si celebra la Festa del Ringraziamento, organizzata da Associazione Commercianti in collaborazione con l'Assessorato Sport e Tempo libero e patrocinata dal Comune. Alle 9.30 il ritrovo dei mezzi agricoli nel parcheggio della palestra dove, alle 10, partirà il corteo sino a piazza San Giovanni. Dopo la messa, alle 11.15 ci sarà la benedizione dei trattori, un'aperitivo in piazza il pranzo alla trattoria "San Pietro". Lungo le vie principali del paese ci sarà l'esposizione fotografica "Fornovo d'altri tempi", la sala consiliare ospiterà una mostra di attrezzi agricoli e sarà presente un mercato Km0, bancarelle di dolciumi, gonfiabili e laboratori per bambini e si terrà uno spettacolo della fanfara. Per l'occasione ci saranno negozi aperti con bar e ristoranti che propongono pranzi, cene, merende e aperitivi.

Festa del Ringraziamento a Ciserano

Domenica 19 novembre 2023 dalle 9 con il ritrovo dei mezzi agricoli al PalaSport di via Cabina e partenza della sfilata prevista alle 9.30. Il corteo raggiungerà piazza Papa Giovanni XXIII per la celebrazione della messa e la benedizione dei mezzi. Agrispritz con buffet di pane e salame e alle 13 pranzo di comunità nella mensa scolastica.

Verdellino a teatro

Sabato 18 novembre alle 20.30 nell’Auditorium di Largo Cartesio 1 andrà in scena lo spettacolo “Arsenico e Vecchi Merletti” Brillante commedia di J. Kasselring, diretta dalla regista Barbara Covelli.

Cosa fare a Romano e dintorni

Volti di Scampia a Romano

“Volti di Scampia”, i buoni di Gomorra raccontati in un libro. Domenica 19 novembre 2023 alle 16 nel salone dell'Oratorio San Filippo Neri di Romano si terrà la presentazione del libro ”Volti di Scampia” dell’autore Davide Cerullo che sarà presente in sala. Una testimonianza quella di Cerullo significativa, lui ex camorrista in carcere ha maturato la decisione di abbandonare una vita di violenza e illegalità e raccontare una terra soffocata dalla prevaricazione della camorra. La presentazione si svolgerà sotto forma di dialogo tra l’autore e don Marcello Fumagalli, vicario parrocchiale, di Romano.

Caramelle Pagliarini in mostra

Sabato 18 novembre 2023 alle 17 verrà inaugurata, presso il Palazzo della Ragione: “Le Caramelle Pagliarini: tra creatività e marketing”. Un'esposizione della raccolta di scatole e materiale pubblicitario di Salvatore Alecci. Sarà visitabile, con accesso libero e senza prenotazione, dal 18 al 26 novembre. Sempre il sabato, alle 21 seguirà un reading a cura de "Glimprobabili", intitolato "Un ragazzo, un sogno, la fabbrica" ispirato proprio alla storia degli stabilimenti Pagliarini.

