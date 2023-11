Cosa fare nel weekend nella Bassa bergamasca: gli eventi dal 10 al 12 novembre

Cosa fare questo weekend nella Bassa Bergamasca? Dalla cultura al teatro, anche con l'arrivo del freddo, ci si può divertire. Ecco una carrellata di eventi organizzata dal 10 al 12 novembre 2023.

Cosa fare a Treviglio e Geradadda

Riapre la Basilica di Treviglio

Riaprirà domani, venerdì 10 novembre 2023, alle 21, la Basilica di Treviglio, dopo la chiusura di dieci mesi per i lavori di restauro. sarà l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a presiedere la messa di riapertura della Basilica di San Martino. Durante la funzione verrà officiato il rito di consacrazione dell’altare, nel quale verrà inserita una reliquia proveniente dal Vaticano.

Mostra in Same

In Same, a Treviglio, una mostra sulla sostenibilità. “La persona al centro dello sviluppo sostenibile. L’anima dell’impresa consapevole”. E' questo il tema della nuova mostra al Museo Same che mette in scena persone, ambiente e innovazione. L'inaugurazione è prevista per domenica 12 novembre 2023 in occasione della XXII Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Museimpresa. La mostra si potrà visitare, in settimana, su prenotazione fino al 31 maggio 2024. (Qui tutte le informazioni)

Festa del Ringraziamento a Masano

Torna l'appuntamento con la Festa del Ringraziamento, la kermesse organizzata dagli agricoltori giunta alla 16esima edizione. L'appuntamento è per domenica 12 novembre 2023 a Masano, frazione di Caravaggio. Ecco il programma: alle 9.30 ritrovo il cimitero; alle 9.50 deposizione dei fiori per tutti gli agricoltori; 10-15 arrivo in piazza della Chiesa con i mezzi agricoli e sfilata dei bambini con i trattorini; alle 10.30 messa animata dagli agricoltori; alle 11.30 benedizione dei mezzi agricoli; alle 11.40 sfilata nei mezzi agricoli; alle 12.15 pranzo n oratorio su prenotazione; alle 14.30 laboratori per bambini "Crea il tuo agri-disegno" e mostra fotografica "La Masano agricola di una volta".

"I Promessi Sposi on air", spettacolo teatrale in auditorium a Calvenzano

Uno spettacolo teatrale in cui i protagonisti del capolavoro di Alessandro Manzoni prendono vita davanti al loro creatore e si confrontano con lui a viso aperto. E' la trama di "I Promessi Sposi on air" che L'Accademia dei Folli porta in scena venerdì 10 novembre 2023 alle 21 all'auditorium comunale di Calvenzano in largo XXV Aprile. Organizzato da "Il Salotto di Marina" di Marina Trovati. I biglietti sono in vendita, al costo di 10 euro, online su www.ilsalottodimarina.com o www.18tickets.it.

L'arte popolare napoletana de "La vecchia scorticata" sbarca a Calvenzano

Una serata evento, domenica 12 novembre alle 21 nell'auditorium di largo XXV Aprile, dedicata all'arte popolare napoletana tra le "Conversazioni" scritte da Gianbattista Basile a tanti altri autori partenopei. E' lo spettacolo "La vecchia scorticata", tratta da "Lo cunto de li cunti" scritto dal letterato del '600 che Maria Mannoni, attrice e regista, porterà in scena con Ida Panaro e Paolo Crespi alla chitarra. Organizzato da "Il Salotto di Marina" di Marina Trovati. I biglietti sono in vendita, al costo di 10 euro, online su www.ilsalottodimarina.com o www.18tickets.it.

"Con lo sguardo all'insù": serata di osservazione del cielo a Pontirolo

Una serata al Renova Park, venerdì 10 novembre 2023, per osservare le stelle con gli esperti del museo ExplorAzione di Treviglio. L'iniziativa, promossa dalla biblioteca e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pontirolo Nuovo, prevede iscrizione in biblioteca o via mail all'indirizzo biblioteca@comune.pontirolonuovo.bg.it. In caso di pioggia l'evento verrà rinviato a venerdì 1 dicembre.

"Una giornata per donare": alla scoperta della Bassa con l'Avis di Brignano e l'Aido di Cologno

Nella giornata di domenica 12 novembre 2023, l'Avis Brignano, in collaborazione con l'Aido di Cologno al Serio e la Croce Rossa di Caravaggio, organizza una manifestazione sul territorio della Bassa per sensibilizzare i giovani all'importanza del dono. I volontari accoglieranno i partecipanti, previa iscrizione (v. volantino), attorno alle 8.30 nel cortile di Palazzo Visconti, a Brignano. Da lì dopo una colazione insieme, prenderà il via il mini-giro per i Comuni di Lurano, Brignano, Spirano, Pagazzano e Vidalengo. Tornati a Brignano, i partecipanti effettueranno una visita guidata a Palazzo Visconti, prima dell'aperitivo contadino con prodotti del territorio. Il costo di partecipazione è di 20 euro, comprensivo di spostamenti, cibo e omaggi da parte delle associazioni organizzatrici.

Cosa fare a Romano e dintorni

Il "suono della cura" chiude il Rubini Festival 2023

Come in una metafora, due ambiti a prima vista stridenti si accostano per argomentare un dibattito: e così l’intreccio tra musica e medicina sarà al centro de “Il suono della cura”, l’evento con cui si conclude, in grande stile, l’edizione 2023 del Rubini Festival. Questo è il titolo della conversazione-concerto che vedrà protagonisti, nella serata dell’11 novembre presso il teatro della Fondazione OO.PP. “G.B. Rubini”, il musicista Marco Battaglia e il dottor Pierdante Piccioni, il medico la cui storia è nota al grande pubblico grazie al volto di Luca Argentero che, nella fortunata serie televisiva “Doc. Nelle tue mani” – che proprio dalla vicenda di Piccioni ha tratto ispirazione – veste i panni del dottor Andrea Fanti. Appuntamento quindi a Romano, sabato 11 novembre alle 21. L’accesso al teatro della Fondazione Rubini sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

S'inaugura il 48esimo murales di Calcio

Appuntamento per sabato 11 novembre per l'inaugurazione ufficiale del 48esimo murales di Calcio. Ormai tutto è pronto: “I volti dell’artista” che, verrà presentato alla cittadinanza sabato 11 novembre 2023 alle 11, in via San Fermo 2 davanti al Cineteatro Astra. A firmare il nuovo murales un team di giovani studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, coordinate dai docenti Alberto Acerbi e Tiziano Ronchi.

