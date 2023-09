Cosa fare nel weekend dal 15 al 17 settembre a Treviglio e dintorni

L'estate non è ancora finita e c'è ancora voglia di feste, sagre, appuntamenti culturali e musica. Ecco cosa fare a Treviglio e dintorni nel weekend da venerdì 15 a domenica 17 settembre.

Italian Motor Week

Treviglio

Proseguirà fino a domenica 17 la Italian Motor Week, il grande evento promosso dall'associazione “Città dei Motori” per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo. Treviglio, 40esimo comune ad aderire alla rete grazie alla tradizione del marchio Same Trattori - è pronta ad ospitare una serie di eventi legata a questa importante settimana. Tutte le informazioni qui.

In ricordo di Gabry

Caravaggio - Centro sportivo

Una serata all’insegna della musica per ricordare Gabriele Raffa e finanziare il progetto di una piazzetta in sua memoria. Si terrà venerdì 15 settemkbre, alle 21, al centro sportivo di Caravaggio, l’iniziativa benefica "Il mio canto libero" dedicata al 15enne trevigliese scomparso nel maggio del 2019 in seguito a un incidente stradale sulla provinciale tra Treviglio e Casirate. L’evento, promosso da Marina Trovati in collaborazione con la Pallanuoto Treviglio è aperto a tutti coloro che vorranno esibirsi. Ospiti dell’evento i sindaci di Caravaggio, Claudio Bolandrini, e Treviglio, Juri Imeri, l’assessore di Treviglio Valentina Tugnoli (che presenterà la serata) e la campionessa paraolimpica Giulia Terzi.

Il Salotto di Marina

Treviglio

Il debutto de "Il Salotto di Marina" è previsto per sabato 16 settembre, alle 21, al Tnt di Treviglio. Per l’occasione l’ingresso sarà gratuito. Sul palco salirà Riccardo Dal Ferro con lo spettacolo (patrocinato da Comune e Provincia) "Le vite di Spinoza di RickduFer". E’ uno spettacolo tra storia della filosofia, satira e attualità, per comprendere meglio noi stessi e il mondo che ci circonda, accompagnati da una risata che non ci seppellirà. Riccardo Dal Ferro (classe 1987) è diplomato al liceo classico-linguistico e laureato in filosofia presso UniPD. È autore, divulgatore culturale, filosofo e performer teatrale. È creatore del podcast filosofico «Daily Cogito» che raccoglie quasi 2 milioni di ascoltatori mensili e della rubrica "Le Cogitate". Il suo monologo teatrale "Le Vite di Spinoza", che mette insieme filosofia e satira, gira tutti i teatri d’Italia sin dal 2019 con grande successo di pubblico.

Il compleanno di Michelangelo Merisi

Caravaggio

La città di Caravaggio conferma anche quest’anno il legame indissolubile con l’artista e lo omaggia con una serie di iniziative per festeggiare il suo compleanno. Si comincia sabato 16, in cui è previsto lo spettacolo teatrale "Il Sole Nero" organizzato da OpenRoad e con testi, regia e scene di Giacomo Andrico. Appuntamento dalle 21 - ad ingresso gratuito - nella splendida cornice del chiostro di San Bernardino per l’esibizione messa in scena dall’attore Danny Bignotti. Nell'auditorium del centro civico è invece allestita la mostra collettiva organizzata dall’associazione culturale "Il Caravaggio", con oltre 60 opere esposte realizzate da 40 diversi artisti, per tenere alta la nomea di Caravaggio come città dell’arte e della bellezza.

Romano Medievale

Romano - Rocca Viscontea e centro storico

La Rocca Viscontea e l’antico borgo rivivono il medioevo e i fasti dell'era di Bartolomeo Colleoni. Un fine settimana dedicato alla storia in chiave festosa quella che si appresta a vivere la città della bassa con "Romano medievale". Tre giorni a partire da venerdì, in cui il castello e le vie del borgo, il centro storico, saranno animate da rievocazioni storiche, mercatini e street food. Novità di quest’anno l’apertura dei camminamenti e delle torri della Rocca Viscontea che potranno essere ammirate da vicino grazie a visite guidate. Le celebrazioni culmineranno domenica pomeriggio con la sfilata storica e il duello dei cavalieri in cui Bartolomeo Colleoni proclamerà il “Campione dei campioni”.

Festa della patata

Martinengo - centro storico

La manifestazione presenta un gustoso programma per promuovere il prodotto De.Co. che unisce produzioni tipiche enogastronomiche e tradizioni storiche e folcloristiche. Dalle 8 alle 19 sotto i portici c'è l'occasione per poter acquistare direttamente dai produttori locali il famoso prodotto dalla caratteristica polpa di color bianco o leggermente giallo, dalle proprietà organolettiche davvero speciali. Oltre ai produttori di patate saranno presenti anche altre specialità tipiche come formaggi e salumi, marmellate, pane, olio, miele, birra, tartufi, vino e altre prelibatezze del nostro territorio. Oltre agli gnocchi di patata di Martinengo e tante prelibatezze da gustare in piazza, anche per quest’anno non mancheranno le novità: per impreziosire questa festa ormai tradizionale saranno organizzate speciali visite teatralizzate a cura della compagnia “La Gilda delle Arti” dedicate al film “L’albero degli zoccoli”, perché nel borgo di Martinengo vennero girate alcune scene del capolavoro di Ermanno Olmi. La Patata di Martinengo sarà l’ingrediente principe dei menù dei ristoranti che aderiscono alla manifestazione, nei quali sarà possibile pranzare previa prenotazione: opportunità che si ripeterà lungo tutto il periodo autunnale, essendo il tubero martinenghese una produzione di nicchia e limitata nel tempo. Ristorazione in piazza a cura di Mc Maier’s brasserie. Domenica 17 settembre. Per tutte le informazioni ufficio Tourist Infopoint - Pro loco Martinengo aperto il martedì, il giovedì e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 in via Allegreni, 29, telefono 0363988336, e-mail: info@martinengo.org.

Fiera del commercio e dell'artigianato

Ghisalba - Area feste di via degli Alberelli

Dopo lo stop dovuto alla pandemia via alla 11esima edizione della Fiera del Commercio e dell'Artigianato organizzata dalla Pro loco di Ghisalba con il patrocinio del Comune. Inaugurazione sabato 16 settembre alle 10, con visita agli stand degli espositori, dalle 15 alle 22 giochi per ragazzi (bubble soccer e gel blaster); alle 14 spettacolo di balli con un gruppo folkloristico boliviano di Bergamo, street food attivo dalle 14 alle 22, chiusura della fiera alle 23. Domenica 17 apertura alle 10 e dalle 15 alle 22giochi per ragazzi (bubble soccer e gel blaster); alle 16 spettacolo di magia col mago Harry; dalle 12 alle 22 street food e alle 23 chiusura della fiera. Per informazioni e iscrizioni contattare Pierangelo Martinelli al numero 3296263749, e-email: prolocoghisalba@gmail.com.

Mozzanica da scoprire

Mozzanica domenica 17 settembre - Ritrovo presso Casa Fiori via Europa Unita

Domenica 17 settembre Pianura da Scoprire in collaborazione con l'associazione "Storie di Mozzanica" e con il patrocinio del Comune apre le porte del borgo per una giornata all’insegna della riscoperta del territorio e della valorizzazione del territorio e delle sue rogge. Il programma della giornata prevede uno speciale tour guidato gratuito nel cuore del paese alla scoperta delle Rogge, del mulino e dei lasciti della storia rimasti nella topografia della Piazza. Il tour si concluderà con la salita alla maestosa torre civica. I percorsi, della durata di circa un’ora, partiranno nella mattinata alle 10.30, 11.15; mentre nel pomeriggio alle 15.30, 16,30 e 17.30. Ritrovo per le partenze: InfoPoint presso la Villa storica "Casa Fiori" (sede della Biblioteca Comunale, via Europa Unita 2).

Teatro di narrazione popolare

Mozzanica sabato 16 settembre 20.45 - Biblioteca in via Europa Unita 2

"Caterinì... sö che söl pröm basel - Storie de püra e de grignà" è il titolo della narrazione, progetto di "Come un fior di loto", patrocinato dal Comune di Mozzanica. Spettacolo a ingresso libero, in ricordo di Annamaria Fratelli, con interpreti Federica Cavalli, Silvia Cavalli e Giambattista Mezzanotte. In caso di maltempo la narrazione si terrà nell'auditorium delle scuole medie.

Rivolta in costume

Rivolta d'Adda - Rievocazione storica-medievale

Sabato 16 settembre si torna indietro nel tempo con la rievocazione storica-medievale che a partire dalle 18 animerà Piazza Vittorio Emanuele II. Sono tante le iniziative pensate per l'occasione dall'Amministrazione comunale in collaborazione con "Ortofficine Creative" e "Fondazione Cariplo". Si va dalla sfilata in costumi medievali allo spettacolo degli sbandieratori e dei musici dell'urbe, senza dimenticare il laboratorio medievale per i bambini, nonché il mercato e le botteghe a tema per gli adulti. Sarà possibile infine, concedersi alcuni momenti di ristoro e cenare direttamente in piazza.

Rivolta d'Adda - Sesta camminata a sostegno del progetto "My Everest"

Domenica 17 settembre va in scena la sesta edizione della camminata a sostegno del progetto "My Everest". Organizzata da Avis e da "Farmacia Ferrario" con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, la manifestazione prenderà il via alle 7.30 dall'oratorio Sant'Alberto, con possibilità di partenza libera fino alle 9. Ogni partecipante, munito di previa iscrizione da tre o cinque euro, potrà scegliere di cimentarsi con tre percorsi differenti, da 6 chilometri, da 11 chilometri o da 16 chilometri, che si snoderanno tutti lungo il fiume Adda e dintorni. Il rientro in oratorio è previsto entro e non oltre le 12. Alla stessa ora, verrà offerto un piccolo rinfresco da parte degli organizzatori.

Vailate in festa per l'Avis

Vailate - Tre giorni di festa per il 50esimo anniversario dell'Avis

Ben 50 anni di attività è l'importante traguardo che l'Avis di Vailate taglierà questo weekend con una tre giorni di festa. Si inizierà venerdì 15 settembre al centro civico di via Dante con lo spettacolo di cabaret di Nathan Kikoba. Sabato 16 sarà dedicato ai giochi di ruolo e ai giochi da tavola che, a partire dalle 14, verranno allestiti sempre al centro civico dall'associazione "Sword and Sorcery". Alle 10.30 di domenica 17 infine, ci sarà spazio per il raccoglimento religioso con la celebrazione dell'eucarestia nel "Giardino dei donatori", al termine della quale verranno consegnate le benemerenze ai donatori prima di spostarsi a Quintano per il pranzo sociale organizzato presso la "Trattoria Rosary".

"Apprendista Artista 2.0"

Bariano - Stallo della Misericordia in piazza don Alessandro Longo

Il circolo "Il Romanino" in mostra a Bariano : un fine settimana di arte presso lo Stallo della Misericordia. L’esposizione, organizzata dal Comune di Bariano in collaborazione con il circolo di ricreazione artistica di Romano, consterà in una collettiva con le opere degli allievi del circolo. L’apertura degli spazi espositivi è prevista per sabato 16 settembre alle 9.30 in piazza don Alessandro Longo, all’interno dello Stallo della Misericordia. Ad accesso libero e gratuito, la mostra sarà dunque visitabile fino a mezzogiorno e poi ancora nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Gli stessi orari d’accesso saranno mantenuti anche nella giornata di domenica.

"Il teatro in Castello"

Pagazzano, castello Visconteo

Il teatro torna in castello: al via questo fine settimana la rassegna teatrale organizzata dal gruppo "Civiltà Contadina". A curarla, anche quest’anno, la volontaria Susi Gabellini, che nei giorni scorsi ha annunciato i tre appuntamenti in programma: si parte sabato sera alle 20.45 con la compagnia Theao e la rappresentazione "Enoch Arden", melologo per pianoforte e voce recitante. La storia è quanto di più struggente e romantico si possa immaginare: una storia di amore e di mare, dedizione e rinuncia, dipinta con le parole quasi a sembrare un quadro. Tutti gli spettacoli, ricorda l’organizzazione, sono a ingresso gratuito, ma occorre prenotare. Per info e prenotazioni: susi.gabellini@gmail.com .

"Dopo Manzù: dialogo tra sei scultori e un maestro"

Pagazzano, castello Visconteo

Secondo fine settimana di apertura per la mostra scultorea organizzata dall'Amministrazione comunale all'interno del castello di Pagazzano in occasione di Bergamo-Brescia capitali della Cultura. Aperta sia sabato che domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, l'esposizione raccoglie una trentina - quasi tutte sculture - di opere del maestro Giacomo Manzù e degli artisti bergamaschi e bresciani Viveka Assembergs,

Sergio Battarola, Ugo Riva, Giuseppe Rivadossi, Federico Severino e Dario Tironi.

"La ballata del vecchio marinaio"

Pagazzano, castello Visconteo

Prosegue domenica sera la rassegna teatrale attorno ai temi fenogliani organizzata dall'Amministrazione comunale e curata dal "Teatro Caverna". Dopo i due spettacoli dello scorso fine settimana, gli attori del "Caverna" tornano in scena domenica alle ore 21 nella suggestiva cornice del castello di Pagazzano con un'opera tratta dall'omonima ballata di Samuel Taylor Coleridge.

Battaglie misteriose

Levate - Osio Sotto - Verdello - Verdellino

Le associazioni "L'Olmo" di Levate, "Acca" di Verdello, "Territorio e civiltà dei mestieri" e "Quartieri" di Osio Sotto e la Pro loco di Verdellino-Zingonia con il patrocinio dei Comuni di Levate, Osio Sotto, Verdellino e Verdello organizzano "Crudelissime e meravigliose battaglie", una rievocazione storica tra i ruderi dell'oratorio campestre di San Giorgio in Saore. Appuntamento sabato 16 settembre alle 14.30 con ritrovo al Quagliodromo di Levate. Verranno esposti pannelli fotografici con antichi documenti riguardanti le apparizioni del 1517 (su cui verrà proiettato anche un video inedito di MoltiMedia Fattoria Digitale), vecchie fotografie dell'oratorio di San Giorgio e persino le tavole del fumetto "Il presente di Venturo" realizzato da Michele Eynard. In esposizione anche antichi attrezzi dell'attività contadina. Alle 15.30 si raggiungeranno a piedi, con figuranti in costumi d'epoca e musici con canti della tradizione popolare, i ruderi della chiesetta accompagnati dai racconti dell'antropologo Massimo Centini.

Domenica 17 settembre alle 16 in biblioteca a Verdellino verrà invece presentato il libro "Crudelissime e meravigliose battaglie" di Riccardo Scotti e una conferenza a cura di Massimo Centini.

Festival del Sentire

Verdello - Parco della villa comunale

Domenica 17 settembre a Verdello va in scena il Festival del Sentire. L'apertura con espositori e operatori olistici è fissata alle 9.30, seguirà alle 9.45 la performance "The tiger in the park" del pittore verdellese Oliviero Passera. Alle 10.30, 14.30 e 16.30 il bagno di gong nella ex sala consiliare mentre alle 17.30 si terrà una dimostrazione di Tai Chi. A chiudere alle 18.30 meditazione guidata. L'evento è organizzato dal Comune di Verdello in collaborazione con Hobby Idea Eventi in piazza.

Settembre boltierese

Boltiere

Un altro weekend di eventi per il Settembre boltierese. Sabato 16 alle 16.30 letture in biblioteca per bambini dai 3 ai 7 anni, mentre alle 17 appuntamento al bocciodromo per canti e balli con Gigi Medolago. Sabato dalle 19 le vie del centro si animeranno invece per la Notte di fine estate. Domenica 17 doppio appuntamento alle 12 in oratorio con la festa per don Luca e alle 15 con l'Acli alla scoperta del fosso perduto.

Ciserano

Si apre un altro weekend di festa per celebrare il santo patrono di Ciserano. Venerdì 15 settembre, alle 16, appuntamento in piazza Papa Giovanni con i burattini di Roberta che offrirà l'occasione anche per visitare una mostra storica dei burattini della tradizione bergamasca. Alle 21, invece, andrà in scena "Musicalmente 2023" con i Django's Fingers.

Appuntamento importante sabato 16 settembre, alle 11, in piazza Papa Giovanni XXIII per l'inaugurazione della scultura "Il nodo: una promessa da mantenere" realizzata da Arianna Maccagnola, che verrà posizionata sulla fontana che domina la piazza. Alle 19 "La tavola dei nonni" aprirà la sagra della polenta in piazza della Pace e a seguire, alle 21, concerto dei Volts, cover band ACDC.

Si replica domenica, con un'altra giornata intensa, che inizierà alle 9 con l'apertura del mercatino dell'hobbistica, modernariato e antiquariato, e nel pomeriggio, dalle 15, spettacoli itineranti di giocoleria, concerti, spazio circo e artisti di strada. Alle 17 appuntamento con la messa e la processione prima di ritrovarsi alle 21 per assistere al concerto "Quando i contadini vestivano casual" con il gruppo Terre Miste sulla cultura popolare di Bergamo-Brescia e alle 23 il tradizionale spettacolo pirotecnico.

La dieci giorni di festa si concluderà lunedì 18 settembre con la gara sociale dell'Asd Atletica Ciserano (dalle 19) e alle 19.30 la "Festa della gente" tra assaggi e musica dal vivo con i Cugini per caso. Alle 21.30 il gran finale con la consegna dei Giulianini d'oro e gli encomi solenni ai cittadini ciseranesi benemeriti.