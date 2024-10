Cosa fare ad Halloween con i bambini nella Bassa e nel Cremasco

La giornata più paurosa dell'anno sta per arrivare. Giovedì 31 ottobre 2024 sarà infatti Halloween. E cosa si potrà fare nella Bassa bergamasca e nel Cremasco per festeggiare con i bambini? Ecco per voi una selezione di eventi... da brivido. E per chi volesse mettersi alla prova anche ai fornelli ecco qualche idea per realizzare ottimi dolcetti insieme ai vostri bambini!

Halloween, la festa più spaventosa dell'anno

Forse non tutti sanno che Halloween o notte di Tutti i Santi, è una festa cristiana occidentale di origine celtica, associata al macabro, all'orrore e al soprannaturale, che viene osservata in diversi paesi la sera del 31 ottobre, vigilia della festa di Ognissanti.

Corrisponde al primo giorno dell'Allhallowtide, una tre giorni dedicata alla memoria dei morti, che prosegue con Ognissanti e la commemorazione dei defunti. La celebrazione è registrata per la prima volta nell'Alto Medioevo in Paesi nordici storicamente cattolici come l'Irlanda e l'Inghilterra, e con il tempo i riti e le usanze a essa associati si sono evoluti.

Le attività di Halloween infatti ora includono principalmente dolcetto o scherzetto, feste in costume o intagliare zucche in stile Jack O’Lantern e chi più ne ha, più ne metta. L’importante è esorcizzare la paura.

Gli eventi in programma nella Bassa e nel Cremasco

Treviglio

LocatelliWeen

Giovedì 31 ottobre, dalle 14.30 alle 18, unitevi alla Biblioteca, all’Atelier TreviglioMusei e a digEducati per una festa di Halloween in via Locatelli 15. Il programma mostruoso prevede:

crea il tuo Scacciamostri – dalle 14.30 alle 18 con l’Atelier TreviglioMusei. Attività aperta a tutti, senza prenotazione

letture mostruose – Racconti da brivido con TAE Teatro e la Biblioteca, divisi per fasce d’età (16.30 per bambini dai 6 anni; 17 per bambini dai 4 anni; 17.30 per bambini dagli 8 anni)

magie digitali per Piccoli Stregoni – Sfide digitali spettrali con digEducati (alle 16 per ragazzi di 4ª e 5ª primaria, 1ª e 2ª media; alle 17 bambini di 1ª, 2ª e 3ª primaria)

Treviglio

Halloween Time

Dalle 17 alle 23 al bar caffetteria San Martino truccabimbi e ritratti professionali con Vera Manu. Per i bambini una dolce merenda.

Arcene

Halloween da brivido

Appuntamento giovedì dalle 17 in piazza della Civiltà contadina con tanti eventi: dalla caccia al tesoro alla creazione della zucca più mostruosa (non sai come si fa? Ecco qui un tutorial su come intagliare le zucche) fino alle letture spaventose in biblioteca. E ancora truccabimbi e l'immancabile "Dolcetto o scherzetto?"

Boltiere

Dìa de Muertes

Appuntamento giovedì alle 16 in biblioteca e piazza del Volontariato con letture, laboratori e merenda. Poi il via al tour in paese per "Dolcetto o scherzetto" per finire alle 20 nel cortile della scuola primaria con la grande festa e i giochi per tutti.

Ciserano

Megapauroso Halloween

Appuntamento alle 20.15 in oratorio per la preghiera prima di partire con giochi paurosi e dolcetti appiccicosi. Alle 21.30 animazione nel campetto dell'oratorio e per finire musica e buffet per tutti.

Verdellino

Letture da paura

Libri, ossa e budella! Quanti bimbi nella padella! Alle 16.45 in biblioteca letture da paura per bambini dai 5 ai 10 anni.

Isso

Halloween night game party

La ludoteca Giocovagando Aps invita tutti alle 18 al campo sportivo per una caccia al tesoro per le vie del paese. Cena, animazione e fine serata in ludoteca.

Martinengo

Letture stregate

Giovedì 31 ottobre alle 16.30 i bambini dai 3 agli 8 anni sono invitati in biblioteca per ascoltare paurose letture stregate! Streghe, mostri, mummie e fantasmi ci accompagneranno nel pomeriggio concluderemo con un piccolo laboratorio. E' possibile venire mascherati per chi lo desidera! Su prenotazione chiamando il nr. 0363 9860250 oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.martinengo.bg.it

Cologno

Rocca da brividi

Preparati per una serata di brividi e divertimento! Il 31 ottobre, il parco della Rocca di Cologno si trasformerà nel luogo più spaventoso del paese… Dalle 19 alle 22 non perdere l’evento più terrificante dell’anno!

Urgnano

Il gioco del terrore

Giovedì 31 ottobre alle 19 aprirà un percorso spaventoso all'interno della Rocca Albani: siete pronti a misurare il vostro coraggio? (Costo ingresso 5 euro). E per i più piccoli un laboratorio di pozioni.

Casirate

Happy Halloween

Dopo il grande successo della prima edizione torna in pompa magna il CasirHalloween. Case e giardini allestiti per l'occasione e per accogliere i bambini che giovedì, dalle 20 alle 22, gireranno per le vie del paese per il tradizionale "Dolcetto o scherzetto?"

Dalle 21.30, inoltre, al Kaos Café andrà in scena un imperdibile e terrificante karaoke in maschera.

Castel Rozzone

Paura al neon

Narrazione e laboratorio di "Light painting" aperto ai bambini dalle classi dal 2014 al 2018 su due turni (alle 16.45 e alle 18). Per i più piccoli (dal 2019 al 2021) appuntamento venerdì con "Alberi di terra", un laboratorio di argilla a partire dalle 16.30.

Palosco

Brividoteca

Giovedì 31 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 tutti in biblioteca per un Halloween da brivido.

Pagazzano

Anno del Signore 1354

Un'attività per tutti grazie al gruppo civiltà Contadina. Per adulti e ragazzi dai 12 anni visita notturna teatralizzata dalle 19 alle 23.30 (costo 15 euro); per i più piccoli laboratorio a tema "Qualcuno salvi la corona!" dai 6 agli 11 anni senza accompagnatore (costo 5 euro). In più da non perdere il concorso "La zucca più spaventosa" dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni (premiazione alle 20.45).

Brignano

Halloween party

Giovedì 31 dalle 19.30 aperitivo con buffet al bar Time out e a seguire karaoke night con Alessandra Ferri dalle 20.30.

Canonica

Notte dei Santi

Giovedì 31 ottobre cena in compagnia (7 euro) e a seguire serata di giochi a tema e divertimento con ospiti speciali.

Santi in oratorio

Pontirolo

In oratorio, giovedì 31 ottobre, va in scena la Festa di tutti i Santi. Dalle 17.30 alle 19.30 a merenda con i santi: ci si può anche travestire dal santo preferito e la migliore performance sarà premiata con la "Boccetta d'oro dei Santi". A seguire tombolata con premi per tutti.

Soncino

“Halloween in Rocca”

Novità in arrivo per la notte più spaventosa dell’anno a Soncino. “Dolcetto o scherzetto?” per i più piccoli, spettacoli di fuoco e giocoleria, ambientazioni spaventose nei sotterranei e laboratori per tutta la famiglia.

Un borgo medioevale su un piccolo dosso ancora circondato dalle mura e sovrastato da una rocca dalle imponenti torri merlate, il tutto immerso nella magica notte di Halloween: questa la scenografia. Il borgo e le sue leggende: storie di draghi e serpenti, di cunicoli sotterranei e umide prigioni, dove la storia si mescola alla fantasia e agli eventi soprannaturali: questa la trama. Il borgo e i suoi personaggi da esseri diabolici a creature indifese che hanno lasciato il loro lontano ricordo durante la secolare vita di Soncino: questi gli attori. Insomma il posto ideale per passare una serata diversa ad Halloween.

“Halloween: la notte del mistero”, evento organizzato dall’Associazione Castrum Soncini in collaborazione con la Cooperativa Il Borgo e il patrocinio del Comune di Soncino è giunto ormai alla XX edizione. “Dolcetto o scherzetto?” è da sempre il gioco preferito da tutti i bambini che festeggiano Halloween. Giovedì 31 ottobre 2024, i più piccoli potranno divertirsi all’interno di “Halloween in Rocca” cercando le diverse tappe dedicate a questo intramontabile gioco sparse tra l’interno della Rocca e il piazzale e riempiendosi le tasche di caramelle. Non solo, l’intera Rocca sforzesca che già risulta alquanto spettrale solo con il favore del buio, sarà allestita con i più famosi temi di Halloween: tra le stanze e i sotterranei potrete incontrare streghe, mostri, vampiri e zombie!

Si parte giovedì 31 ottobre alle 18 con l’apertura dei cancelli e un ricco programma in compagnia di Iannà Tampé e La Cortigiana Zingara che stupiranno il pubblico con i loro spettacoli di fuoco e intrattenimenti giullareschi, insieme al gruppo Armiers Band che farà rivivere ai presenti i suoni folk medievali. Durante tutta la serata sarà possibile provare la lettura dei tarocchi dalle maghe, mettersi alla prova con il laboratorio didattico dello Scriptorium o rifocillarsi presso la zona ristoro a cura di Spiedo Marinoni / Le Delizie del Borgo e Birra Matildica.

Il costo del biglietto è di 10 euro; 25 euro per famiglie (due genitori con figli sotto i 18 anni), 8 euro (prevendite online, under 18 e over 65 e per i residenti a Soncino).

