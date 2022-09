Castrum Soncini in arme, il prossimo weekend torna la celebre rievocazione storica

Il prossimo weekend Soncino si tuffa nel passato: torna le rievocazione storica che ci riporta nel Medioevo. Doppio appuntamento sabato 24 e domenica 25 settembre per la manifestazione "Castrum Soncini in arme".

Castrum soncini in arme

La kermesse che da anni richiama moltissimi visitatori nel borgo cremasco affonda le sue radici nell'ormai lontano 2001 dall'idea della mostra storica internazionale "Medioevo in mostra" e dal successivo progetto che ha coinvolto associazioni e Amministrazione comunale. Si tratta di uno degli appuntamento più apprezzati a livello nazionale soprattutto dai rievocatori, per la cura dei particolari storici, per la

qualità dei gruppi presenti e per la possibilità di “vivere” il quotidiano all’interno di una rocca del XV secolo.

La manifestazione, che si terrà appunto il 24 e 25 settembre, è organizzata da Odv Castrum Soncini in collaborazione con la cooperativa "Il Borgo".

La parte rievocativa vera e propria è gestita dall’associazione culturale Confraternita del Dragone di Pandino e dall’associazione Milleduecento. L’evento centrale sarà organizzato nella Rocca sforzesca (sia all’interno sia all’esterno) e si prevede la partecipazione di circa 50 ricostruttori di vita Medievale e Rinascimentale che daranno vita ad una serie di ambientazioni storiche (civili e militari) in vari parti dell’edificio.

Si occuperanno della parte pratica alcune compagnie italiane, dotate di attrezzature da campo e da interni, che rappresentano in maniera eterogenea artigiani, militari, donne e bambini di diverso ceto sociale e sono, quindi, in grado di dare dimostrazioni esaurienti sulla vita quotidiana dei periodi storici che si andranno a riproporre.

Il programma

Si parte sabato dalle 18 (fino alle 24) con ambientazioni militari medioevali e intrattenimenti storici ella Rocca a cura della Confraternita del Dragone, banchi didattici di attività medioevali sul piazzale antistante la Rocca a cura degli Artifex Bonus, intrattenimenti giullareschi itineranti a cura degli Ianna Tampè.

La locanda di Ezzelino proporrà prodotti tipici e birre artigianali e sarà possibile visitare l'interno della Rocca accompagnati dalle guide. Ci saranno poi i laboratori didattici dello Scriptorium e della Tessitura, esibizioni musicali con cornamusa, viella, liuto, arpa, tamburi a cura di Syntagma Musicum Consort e spettacoli col fuoco a cura degli Ianna Tampè.

Domenica 25 settembre 2022 (ore 10-18) con le stesse attività proposte per il sabato.