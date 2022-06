Castelli aperti, 19 idee per un weekend di relax e cultura nella Bassa

Torna domenica 5 giugno Castelli aperti, la rassegna di Pianura da scoprire che apre, periodicamente, le porte di alcuni dei gioielli più incantevoli e sconosciuti della Bassa bergamasca, dell'Alto cremasco e della pianura circostante. Un'occasione da non perdere per una domenica di relax e di cultura, per riscoprire la bellezza spesso dimenticata che si trova spesso proprio fuori dall'uscio di casa.

Castelli aperti, domenica 5 giugno nella Bassa bergamasca

La manifestazione si ripete con successo ormai da 9 anni, ogni prima domenica del mese e durante le festività. Protagonista, l’associazione Pianura da scoprire promuove l’apertura congiunta di tante realtà storiche, architettoniche e artistiche . Sempre molto apprezzata dal pubblico la formula proposta, vincente per semplicità e autonomia organizzativa: i visitatori possono liberamente scegliere quali e quante realtà visitare sulla base degli orari di apertura di ciascuna località. La segreteria organizzativa dell’associazione Pianura da scoprire è disponibile per tutte le informazioni, chiamando al numero 0363 301452 o all’indirizzo mail: info@pianuradascoprire.it.

Ecco le strutture che apriranno domenica 5 giugno.

CASTELLO DI PADERNELLO - BORGO SAN GIACOMO (BS)

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 10.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 e 17.30.

Per info e prenotazioni:

– tel. 030 9408766 (09:00 – 12:00 / 14:30 – 17:30)

– mail: info@castellodipadernello.it

– sito: www.castellodipadernello.it

PALAZZO VISCONTI - BRIGNANO GERO D'ADDA (BG)

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 15.00 e 16.30.

Per informazioni:

– mail: brignano.proloco@tiscali.it

– tel: 334 8540670 (solo tramite whats app)

CASTELLO SILVESTRI - CALCO (BG)

Le visite guidate, su prenotazione, si terranno nei seguenti orari: 10.00, 11.00 e nel pomeriggio alle 14.00 ,15.00 e 16.00.

Per informazioni e prenotazioni:

– tel. 348 2867272 dalle ore 16.00 alle 18.00 (anche WhatsApp)

– sito: www.castellosilvestri.com

BORGO DI CASSANO D'ADDA (MI)

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 10.00 e 15.00.

Per informazioni e prenotazioni:

– tel. 0363 61587 dalle 19.00 alle 21:00.

CASTELLO DI MALPAGA (BG)

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 11.30 e 15.30.

Dalle 10 alle 18 possibilità di visita con la APP Malpaga Castle Experience, guidati dalla voce di Medea, la figlia prediletta di Bartolomeo Colleoni, .

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: prenotazioni@castellomalpaga.it

– sito: www.castellomalpaga.it

BORGO MEDIEVALE DI COLOGNO AL SERIO (BG)

Le visite guidate su prenotazione si terranno nei seguenti orari: 10.30, 15.00, 16.00 e 17.00.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: info@prolococolognoalserio.org

– sito: www.comune.colognoalserio.bg.it

BORGO STORICO DI COVO (BG)

Le visite guidate, su prenotazione, si terranno nei seguenti orari: 11.00, 14.00, 15.00 e 16.00.

Per informazioni e prenotazioni:

– cell. Pro Loco: 3517090327 (solo whatsapp)

CENTRO STORICO DI CREMA (CR)

La visita guidata, su prenotazione, si terrà alle ore 10.30.

Dalle 10.00 possibilità di visita in autonomia clicca qui per maggiori dettagli.

Per informazioni e prenotazioni:

– info@prolocrema.it

PALAZZO ZURLA DE POLI - CREMA (CR)

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 11:00, 15:00, 16:00 e 17:00 con obbligo di prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail:info@palazzozurla-depoli.it

– per messaggio al: 339 8086059

BORGO STORICO DI MARTINENGO (BG)

Le visite guidate si terranno alle ore 10.30, 14.30 e 16.00 con obbligo di prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: info@martinengo.org

– tel. 0363 988336 (mar-gio-sab dalle 9.00 alle 12.30)

BORGO STORICO DI ORZIVECCHI

Le visite guidate, su prenotazione, si terranno nei seguenti orari: mattina alle ore 09.30; pomeriggio alle ore 15.30 e alle 16.30.

Per info e prenotazioni:

– tel. 3290260544 (anche whatsapp per prenotazioni)

– mail: amicidelladisciplina@outlook.com

CASTELLO DI PAGAZZANO (BG)

Le visite guidate si terranno dalle 9.00 alle 12.00 (ultimo ingresso ore 11.30) e dalle 14.00 alle 17.00 (ore 17.00 partenza ultimo gruppo) con obbligo di prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: visitepagazzano.gcc@gmail.com

– tel. 320 2220411

– sito: www.comune.pagazzano.bg.it

CASTELLO DI PANDINO (CR)

Le visite guidate, su prenotazione, si terranno nei seguenti orari: 11.30, 15.00, 16.30 e 18.00.

Per info e prenotazioni:

– tel. 338 7291650 (WhatsApp) / 0373 973350

– mail: turismo@comune.pandino.cr.it

CASTELLO DI PUMENENGO (BG)

Le visite guidate, su prenotazione, si terranno alle ore 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00.

Per informazioni e prenotazioni:

– tel. 339 6434403

– mail: annlanz@libero.it

– sito: www.comune.pumenengo.bg.it

BORGO STORICO E ROCCA DI ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

La visita guidata, su prenotazione, partirà alle ore 15.00 da Piazza Roma.

Per informazioni e prenotazioni:

– Biblioteca di Romano tel. 0363 982344 negli orari 9-12 e 14-18 (da lunedì a sabato, eccetto mercoledì mattina e sabato pomeriggio) oppure mail biblioteca@comune.romano.bg.it

CASTELLO COLLEONI - SOLZA (BG)

Le visite guidate, su prenotazione, si terranno nei seguenti orari: 15.30 e 16.30.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: compacarro@gmail.com

– sito: www.compacarro.org

MUSEO VERTICALE - TREVIGLIO (BG)

Le visite guidate, su prenotazione, si terranno nei seguenti orari: 16.00, 17.00 e 18.00.

Per informazioni:

–mail: trevigliomusei@comune.treviglio.bg.it

– sito: www.comune.treviglio.bg.it

CASTELLO DI TREZZO SULL'ADDA (MI)

Le visite guidate al castello si terranno al mattino alle ore 10.30 mentre nel pomeriggio alle ore: 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: prenotazioni@prolocotrezzo.com

CASTELLO E BORGO STORICO DI URGNANO (BG)

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 10.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 e 17.00.