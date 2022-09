Ballo liscio all'Antegnate Gran Shopping: quattro venerdì in pista

Quattro venerdì per unire lo shopping al ballo liscio. Li organizza il centro commerciale Antegnate Gran Shopping, che per l'occasione ospiterà, da questa sera al 21 ottobre, una vera e propria balera. Gratuita!

Ballo liscio all'Antegnate Gran Shopping

"Ballo è bello, si sa e… non è solo un modo di dire - spiega il centro commerciale - Ballare aiuta a rilassarsi, a dimagrire nei punti critici, a rassodare e rafforzare la muscolatura. Ma non è tutto, perché serve anche ad allentare le tensioni e a stare bene con sé stessi, in quanto carica di energia positiva e fa aumentare l’autostima, tanto che pare che il ballo aiuti a prevenire la depressione".

Per socializzare, muoversi e restare in forma

Così, dal 30 settembre al 21 ottobre, ogni venerdì sera dalle 20 alle 23, la "piazza Milano" all'interno della galleria dell' Antegnate Gran Shopping si trasforma… in una balera di liscio, a ingresso gratuito.

"Proprio il ballo liscio viene definito uno dei modi migliori per aiutare a conoscersi e a proteggersi e difendersi dalle malattie dell’invecchiamento, fa superare l’isolamento delle persone meno giovani e aiuta gli adolescenti a conoscere i primi partner".

Quattro venerdì sera: ballo liscio gratuito in galleria

A fare da accompagnamento musicale alle coppie “in ballo”, si alterneranno:

• Venerdì 30 settembre: Germano Show

• Venerdì 7 ottobre: Erica Betteghella e Tiziano Tonelli

• Venerdì 14 ottobre: Angelo Centamori e Vanessa Grano

• Venerdì 21 ottobre: Germano Show - ospite Ruggero Scandiuzzi.

E allora… vai col liscio! Informazioni su www.antegnateshoppingcenter.it.