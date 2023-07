Bagno di folla per il sesto "Memorial Stombelli"

Bagno di folla per il sesto "Memorial Irvano Stombelli".

A Vailate c'è il Memorial Stombelli

La manifestazione sportiva, nata per ricordare il giovane di 28 anni tragicamente scomparso nel 2017 a seguito di una fatale caduta dagli sci e giunta ormai alla sua sesta edizione, è tornata ad animare le strade vailatesi grazie all’ineccepibile organizzazione dell’associazione locale "Bello come il sole", al patrocinio del Comune e alle partnership con la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), con il Cus Bergamo, con l’Associazione Nazionale Carabinieri, con l’Avis e con la "Fondazione Ospedale Caimi".

Un bagno di folla

Quest’ultima ha messo a disposizione la propria sede per dare il via alla prima corsa della giornata, ovvero quella delle 18.30 riservata alla categoria Under 18. Alle 19.15 invece, dal centro sportivo di via Roma sono partite la camminata di 2 Km e la corsa non competitiva di 4 Km. A distanza di un’ora, gli sportivi più coraggiosi hanno dato vita alla corsa competitiva di 6,5 Km cronometrata ufficialmente dalla FIDAL, che ha visto il trionfo di Abdellatif Batel dell’Atletica Rodengo Saiano per la gara maschile e di Chiara Milanesi dei Runners Bergamo per la gara femminile. La serata è poi proseguita lungo il viale del cimitero, allestito per l’occasione con le bancarelle di street food e con il tributo canoro a Vasco Rossi messo in scena dalla band Blascover.

Anche la Giunta si mette a correre

Tra i partecipanti anche diversi esponenti della nuova Giunta, come il sindaco Andrea Guglielmo Trevisan, il vicesindaco Franco Cerri e l’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici Giovanni Roglio, che all’indomani del memorial hanno ringraziato pubblicamente su Facebook lo staff di "Bello come il sole" e tutti coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile l’intera giornata.