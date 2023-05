A Pandino arriva la seconda edizione della Festa del fieno e dei prati stabili". Dal 26 al 28 maggio un tuffo nel mondo dell’agricoltura di oggi e di ieri, nell’innovazione e nella tradizione, ma anche folklore, tanto divertimento e buona cucina.

Festa del fieno e dei prati stabili

Un calendario ricchissimo aspetta i visitatori: mostre, un convegno, un mercatino, una biciclettata, musica e danze, la fienagione come una volta, attività divertenti per ragazzi, visite naturalistiche. Già la prima edizione era stata un successo, e per la seconda l'Amministrazione comunale vuole fare ancora meglio. Intanto è stata anticipata a fine maggio visto che l'anno scorso a giugno il caldo non aveva dato tregua ma la formula è quella giusta: riscoprire le tradizioni agricole di una volta coinvolgendo con dimostrazioni pratiche le nuove generazioni che hanno perso il contatto con la terra, promuovere convegni sui problemi di oggi e dare spazio a un confronto sui nuovi mezzi da lavoro. Il tutto con un obiettivo: valorizzare il prato stabile, fiore all'occhiello del Pandinasco.

Ingresso libero, pr info contattare il 328.2162812 festivalpastoralismo@gmail.com Festival del pastoralismo Bergamo festivalpastoralismo.org.

Il programma della manifestazione

VENERDì

dalle 9 alle 19 al fossato del castello visconteo giochi e incontri dedicati ai bambini che

potranno partecipare alle attività rurali della fienagione di una volta

dalle 10 alle 12 Valerio Ferrari racconta i prati stabili

racconta i prati stabili alle 21 nella sala civica di via Bovis incontro divulgativo sulle lucciole a cura di Domenico Barboni. Programmazione visite guidate notturne sul territorio alla scoperta dei luoghi delle lucciole (raccolta adesioni).

SABATO

dalle 9 alle 12 al fossato del castello visconteo giochi e incontri dedicati ai bambini con attività rurali della fienagione di una volta

dalle 9 per tutto il giorno attività varie: rievocazione mestieri della fienagione, attività ludiche rivolte ai bambini (giochi e lavori nel fieno, battesimo della sella, scoperta

degli animali da fattoria)

dalle 9 nel giardino del castello esposizione macchine agricole a cura dell'azienda Menclossi

dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 giri in carrozza con partenza lato nord del castello visconteo

dalle 15.00 alle 18.00 dimostrazioni di fienagione di un tempo con cavallo e carro agricolo

dalle 15 alle 17 nella Sala Affreschi castello visconteo il convegno "Prati stabili quale futuro? "Con esperti del settore agricolo sul tema: prati stabili tra opportunità e criticità

dalle 15 alle 17 nella Sala Affreschi castello visconteo il convegno "Prati stabili quale futuro? "Con esperti del settore agricolo sul tema: prati stabili tra opportunità e criticità dalle 21 alle 24 balli country in piazza

DOMENICA

dalle 10 alle 20 piazza Vittorio Emanuele III mercatino di prodotti tipici

dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 giri in carrozza

dalle 10 biciclettata dal centro di Pandino fino al fontanile del Pir e Tormo con visita guidata (Sig. Messa e volontari Parco Adda Sud) Collab. Fiab Crema

alle 11.15 messa nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita

dalle 15 alle 18 attività varie: rievocazione mestieri della fienagione, dimostrazioni di apicoltura, attività ludiche rivolte ai bambini (giochi e lavori nel fieno, battesimo della sella, scoperta degli animali da fattoria), truccabimbi.

pomeriggio e sera musica popolare

Mostre fotografiche e didattiche

Dalle 10 alle 19 al castello visconteo: