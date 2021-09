Antegnate Gran Shopping: un parco avventura in galleria

Un parco avventura nel cuore del centro commerciale Antegnate Gran Shopping. La vacanza in montagna è finita, ma è rimasta la voglia di avventura e contatto con la natura? Per i bambini e ragazzi che hanno ancora voglia di scoperta e divertimento, dal 15 al 26 settembre il centro commerciale della Bassa allestirà nella propria galleria un percorso per bambini con tanto di “ponti tibetani”.

Il parco avventura di Antegnate Gran Shopping

Il parco avventura sarà attivo in piazza Milano, e i piccoli utenti saranno assistiti da personale specializzato, in completa sicurezza.

L’accesso, completamente gratuito, è consentito solo con il presidio del personale incaricato della gestione dell’impianto nel rispetto delle norme di sicurezza da parte di ogni fruitore. Quando? Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20.

Il cuore dello shopping per la Bassa orientale

Dalla sua apertura nel novembre 2009, Antegnate Gran Shopping si è affermato come il grande polo dello shopping situato sulla S.S. 11, con un bacino territoriale di riferimento che interessa trasversalmente le provincie di Bergamo, Brescia e Cremona. Oltre alle ancore fortemente attrattive (Bennet, Zara, H&M, Trony, Sportland e McDonald’s), la galleria può contare su una proposta moda di altissima qualità, nella quale si distinguono numerosi brand italiani e internazionali (OVS, Benetton, Guess, Jack & Jones, Conbipel, Bershka, etc.). Altrettanto completa è l’offerta dei servizi per tutta la famiglia, tra i quali si distinguono la farmacia comunale, il distributore Q8 easy, lo studio dentistico, il negozio per animali, un’area food di qualità e una grande area bimbi. La proprietà del Centro Commerciale fa capo a Iniziativa Tredici srl, mentre la gestione è affidata a Cushman & Wakefield www.antegnateshoppingcenter.it