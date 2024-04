Anche quest'anno torna l'esperienza dei Campi Natura nel Parco del Serio

Grande fermento al Parco del Serio: mentre si prepara la tradizionale Festa di primavera si pensa già all'estate e al gradito ritorno dei Campi Natura per i più piccoli.

Verso la Festa di primavera

Dopo l’apertura di ieri dell’Orto Botanico di Romano di Lombardia, con il coinvolgimento delle Guardie Ecologiche Volontarie e del Gruppo Sportivo per Romano, si pensa già alla Festa di primavera domenica 19 maggio, sempre all’Orto Botanico dove per l’occasione ci saranno viste guidate, laboratori, noleggio biciclette, pic-nic, e tante altre attività all’insegna della sostenibilità. Ma dalle parti del Parco del Serio però

l’attività programmatoria estiva è orientata anche all’organizzazione nei mesi di giugno e di luglio dei Campi Natura. Una magica avventura dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 13 anni, per scoprire gli animali, i fiori e le piante.

I Campi Natura

I Campi Natura si svolgeranno su turni di cinque giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, con un pernottamento nella notte tra venerdì e sabato. Nel dettaglio, le settimane dei Campi Natura nel Parco del Serio saranno le seguenti: dal 10 al 15 giugno a Crema, presso la Casa di Camperia (posti già esauriti, ma è possibile contattare telefonicamente il Parco per l’inserimento in lista d’attesa); dal 17 al 22 giugno, sempre a Crema presso la Casa di Camperia; dal 24 al 29 giugno a Casale Cremasco, presso il Museo dell’Acqua; dall’1 al 6 luglio a Romano di Lombardia (BG) presso l’Orto Botanico “G. Longhi”, (posti già esauriti, ma è possibile contattare telefonicamente il Parco per l’inserimento in lista d’attesa).

Dove e quando

Quest’anno ancora più ricca la proposta per i residenti nell’area bergamasca, con le quattro settimane programmate a Grassobbio (BG) presso l’ex Cascina Ghezzi: dal 10 al 15 giugno, dal 17 al 22 giugno, e i due mini campi da tre mezze giornate, dal 24 al 28 giugno e dal 1° al

5 luglio. L’attività didattica è garantita dalla presenza di operatori specializzati e c’è anche spazio per i ragazzi delle superiori, per i quali potrebbe essere realizzata un’esperienza di Pcto contattando gli uffici del Parco.

I costi

Quanto ai costi (i pagamenti possono avvenire solo tramite la piattaforma PagoPA): 100 euro per le settimane intere, compresi i pasti (90 euro per ciascuno dei fratelli, in caso di due o più partecipanti dello stesso nucleo famigliare), e 30 euro compresi i pasti, per i Mini Campi Natura di Grassobbio. Per tutte le info, visitare la pagina dedicata sul sito web del Parco del Serio. L’attività è realizzata grazie al contributo di Popolare Crema per il Territorio e Fondazione Cariplo.

Un'esperienza nel verde

A descrivere l’iniziativa Ivan Bonfanti, responsabile del Settore Ecologia e Ambiente del Parco del Serio, che ricorda gli obiettivi: "dagli approfondimenti sulla fauna, alle attività ambientali, la conoscenza delle piante, i giochi all’aperto, la caccia al tesoro, i laboratori scientifici, le escursioni in bicicletta e il momento conviviale della festa finale con i genitori".

Per il presidente Basilio Monaci, i campi natura estivi "continuano ad essere uno dei fiori all’occhiello del Parco, perché offrono la possibilità ai partecipanti di vivere esperienze diverse dal solito, in mezzo alla natura, contribuendo a veicolare la conoscenza del territorio del Parco, partendo proprio dai più piccoli".

Per le iscrizioni, compilare i form disponibili sul sito del Parco del Serio.

