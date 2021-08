Alle Quarantine va in scena il "Saluto all'estate"

Alle Quarantine di Capralba va in scena, per il secondo anno, l'evento "Saluto all'estate". L'appuntamento è per domenica 5 settembre alle 17 al fontanile reso celebre dal film "Call me by your name".

Alle Quarantine torna il "Saluto all'estate"

Ad annunciarlo è la Pro loco di Capralba, dopo il successo incassato lo scorso anno con la prima edizione della manifestazione, con l'obiettivo di valorizzare uno dei posti più suggestivi del territorio capralbese.

L’evento consisterà in un aperitivo con accompagnamento musicale della band jazz She Quan, e permetterà ai partecipanti di godersi del buon cibo e dell’ottimo musica in un luogo in cui è stato ambientato il film premio Oscar “Call me by your name”. Per permettere il massimo rispetto delle normative anti-contagio i posti saranno limitati e sarà necessario prenotarsi tramite il numero 3487631884 oppure tramite i nostri canali social.