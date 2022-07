Al Summer Park di Antegnate Gran Shopping si gioca a Snookball (sapete cos'è?)

Al centro commerciale Antegnate Gran Shopping il divertimento pensato per i bambini non si ferma e in Piazza Milano è ancora tempo di… Summer Park. Anche per tutto il mese di agosto, infatti, restano allestiti i velieri ed i tappeti elastici, ma si aggiunge un altro gioco tutto nuovo ed estremamente appassionante. Con una disciplina inedita: lo Snookball, assolutamente da provare.

Sapete cos'è lo Snookball? Si gioca all'Antegnate Gran Shopping

Dall’1 al 31 Agosto, infatti, sarà presente anche l’area per giocare a Snookball, una sorta di calcio-biliardo formato XXL. Si tratta, di un curioso sport, ideato da due imprenditori francesi, che mescola biliardo e calcio, da cui il nome, fusione di snooker e football. Il concetto di base è semplice: le partite si svolgono su un campo delimitato e dotato di buche come il biliardo, ma si gioca con i piedi. Le palle replicano quelle da biliardo, ma sono più grandi e leggere, mentre la palla bianca di solito è leggermente più pesante rispetto alle altre, per dare più vivacità al gioco.

Sembra che lo snookball stia riscuotendo un certo successo, anche con la nascita di campi da giochi dedicati.

All'Antegnate Gran Shopping sarà possibile giocare tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 20. Il Summer Park è naturalmente sempre disponibile ad Ingresso Gratuito.

Per restare sempre aggiornati sulle nostre novità, visita www.antegnateshoppingcenter.it.