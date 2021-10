A Capralba una domenica "gustosa" con "I sapori della tradizione"

Seconda edizione

Appuntamento per domenica 17 ottobre dalle 15 nei giardini di via Verdi. Protagonista "sua maestà" la Bertolina.

Sarà una domenica da leccarsi i baffi quella che andrà in scena il prossimo 17 ottobre a Capralba. Tutto pronto, infatti, per la seconda edizione de "I sapori della tradizione", l'evento organizzato dalla Pro loco di Capralba in collaborazione con l'Auser.

Domenica tornano i "Sapori della tradizione"

La manifestazione prenderà il via alle 15 nei giardini di via Verdi con l'obiettivo principale di valorizzare e riscoprire un tipico dolce autunnale cremasco: "sua maestà" la Bertolina. La manifestazione sarà un’occasione per i cittadini capralbesi e cremaschi di salutare l’arrivo

dell’autunno degustando, oltre che a delle deliziose Bertoline e delle gustose caldarroste, anche del caldo vin Brulè e molto altro ancora. L’ingresso all’evento sarà libero.