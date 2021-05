Un maggio di vittorie per “Anima Ritmica”

Medaglie come se piovesse nel maggio di “Anima ritmica”, che fa incetta di titoli in diverse categorie.

Alice e Federica coppia… d’oro

Il primo grande successo è arrivato domenica 9 maggio ai regionali che si sono tenuti al “Palazzetto Parri” di Muggiò, dove la coppia formata da Federica Rinaldi e Alice Radaelli ha conquistato il primo posto nella categoria “Joy” grazie a un esercizio con due cerchi svolto perfettamente.

Per la categoria individuale “Easy”, Iris Zbirlea si è guadagnata la medaglia d’oro e Anna Schiavini il quarto posto, mentre nel corpo libero, categoria “Easy”, terzo posto per Alexandra Tcaci e quarto per Domenica Molinaro. Con le clavette, Federica Rinaldi è salita sul terzo gradino del podio della categoria “Silver”, mentre Alice Radaelli ha conquistato il nono posto tra le «Joy».

Trasferta a Cornaredo

Per il “Campionato di Insieme – Silver” in programma al centro sportivo Sandro Pertini di Cornaredo sabato 15 e domenica 16 hanno gareggiato due squadre, in preparazione dei Campionati nazionali “FGI” di Rimini.

Sofia Manzoni, Alexandra Tcaci e Anna Schiavini sono le tre sergnanesi scese in pedana coi colori della Rivoltana, squadra gemella allenata sempre da Marina Bogachuk. Un handicap match dovuto alla mancanza di una componente della squadra, che è riuscita comunque a guadagnare la 25esima posizione.

“La squadra doveva essere composta da quattro ginnaste, ma Elisabetta Pavesi ha dovuto fermarsi in quarantena scolastica a partire dal giorno precedente alla gara – ha spiegato l’allenatrice – Così abbiamo avuto qualche difficoltà nel modificare l’esercizio all’ultimo minuto, ma le bimbe sono riuscite a ottenere la 25esima posizione su una quarantina di squadre provenienti da tutta la Lombardia”.

Dodicesime negli Open

Oltre a loro tre, sono scese in pedana nella categoria “Open” Federica Rinaldi, Beatrice Reali, Ludovica Reali, Cecilia Camozzi e Alice Radaelli, conquistando il 12° posto.

“Per le ragazze è stata la prima esperienza in questa tipologia di gara – ha proseguito Bogachuk – E’ stato molto difficile preparare un esercizio così complesso in poco tempo. Temevamo di finire nelle ultime posizioni, ma la fortuna è stata dalla nostra parte e le atlete hanno eseguito il loro compito in pedana senza gravi falli e perdite d’attrezzi, così siamo arrivate dodicesime su venti squadre agguerrite e preparatissime. Il risultato per noi è più che soddisfacente”.

Sabato ancora in gara

Da quando si è tornati a gareggiare, ogni domenica l’associazione sergnanese sale sulle pedane per sfidare squadre di tutta la Lombardia e non solo. Il prossimo appuntamento è per sabato 22 maggio, al palazzetto dello sport di San Mauro Torinese, per un interregionale “Aics”.