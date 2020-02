Twirling a Crema, 24 gruppi in gara per il campionato nazionale

(le ragazze del Twirling Club Majorettes Pandino in una foto di repertorio)

Il Campionato nazionale di Baton Twirling NBTA Italia è nel pieno della sua attività, le competizioni che portano alle qualificazioni per il Campionato Italiano e la Coppa Italia sono in svolgimento lungo tutto il territorio nazionale. E Crema non fa eccezione.

Baton Twirling

Per il Nord Italia, infatti, si svolgerà una Gara Sociale di Baton Twirling domenica 9 febbraio 2020 a Crema all’interno del Palazzetto di via Toffetti. Una competizione che vede coinvolti 24 gruppi provenienti da Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e che durerà tutto il giorno. Sarà possibile ammirare gli atleti e le atlete nei loro bellissimi esercizi individuali e di duo, in cui si fondono doti tecniche, ginniche ed artistiche, nei vari livelli di esperienza e difficoltà.

Gara a Crema

Ogni anno il Twirling Club Majorettes Pandino si mette in campo per organizzare una di queste competizioni che normalmente si svolgevano sul proprio territorio comunale. Quest’anno, data la grande affluenza di Gruppi e le diverse discipline presentate durante la giornata, è stato necessario utilizzare un Palazzetto di maggiore capienza. Ecco quindi che il Gruppo pandinese ha trovato la piena collaborazione del Comune di Crema che ha messo a disposizione il Palazzetto “Alina Donati De Conti”

in via Toffetti. Il programma della giornata è molto intenso, le gare cominceranno con la cerimonia di apertura alle 8.20 per terminare intorno alle 18. L’ ingresso è gratuito.

Prima delle premiazioni ci saranno le esibizioni delle formazioni Teams e Gruppi della Squadra Nazionale Nbta Italia che sono in preparazione per il Campionato Mondiale che si svolgerà a Pasqua a Eindhoven (Olanda).

