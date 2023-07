Titoli regionali per Crotti di Capralba e Musumary di Crema

Doppietta di titoli regionali per l'Atletica Estrada nello scorso fine settimana dedicato ai Campionati Regionali Assoluti Individuali e di Staffetta con gare a Brescia e Bergamo. A conquistarli sono stati Francesco Crotti nel salto triplo ed Emmanuel Musumary nel getto del peso.

Due titoli regionali all'Atletica Estrada

L’estradaiolo del Cus Pro Patria Milano, Francesco Crotti (2007) ha vinto la gara del salto triplo a Bergamo con l’ottima misura di 14,95 metri, sua seconda misura di sempre ad un solo centimetro dal personale di 14,96 di Modena della scorsa settimana. Titolo regionale per il cremasco ed ennesima prestazione da incorniciare di una buonissima stagione. Oro e titolo lombardo anche per Emmanuel Musumary (2003), estradaiolo del Cus Pro Patria Milano. Sua la gara del getto del peso (kg 7.260) con miglior lancio a 16,92 metri, seconda sua misura di sempre dopo il personale di 17,01 metri ottenuto a giugno a Palermo.

Gli altri risultati da podio

Ad un passo dal titolo Chiara Alba (2007, Allieve) nel salto con l’asta. Bravissima l’estradaiola della Bracco Milano con 3,60 metri, nuovo primato personale, migliorandosi di ben 5 cm (3,55 mt la scorsa settimana ad Olgiate Olona).

Ottime anche le prestazioni dell’Atletica Pianura Bergamasca di Martinengo. Titolo sfiorato per Francesco Camilli (2001) nei 400 ostacoli dove si è classificato al secondo posto col tempo di 52”72 che migliora il personale di 52”81. Medaglia di bronzo per l’urgnanese Rebecca Provenzi (2002) terza nei 400 ostacoli in 1’05”79. Infine terzo gradino del podio anche per Nicole Morbis (2003) nei 5000 metri con lo splendido tempo di 18’41”62 che sbriciola letteralmente l’ex personale di 19’19”19, fermo al mese di maggio del 2022 a Bergamo.

Nella foto di copertina un salto del triplista estradaiolo Francesco Crotti.