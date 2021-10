Ora Basket Live torna stasera sui canali Mediasport Group

Basket A2 in TV

Ospiti in studio della puntata di oggi il vicepresidente della Blu Basket 1971 Luigi Resmini e l'ala Brian Sacchetti.

Terza puntata stasera, giovedì, alle 20 di "Ora Basket Live" sui canali nazionali di Mediasport Group. Il programma che è diventato un appuntamento di approfondimento e confronto con i protagonisti della Serie A2 Old Wild West.

Va in onda stasera alle 20 sui canali nazionali di Mediasport Group la terza puntata di "Ora Basket Live", il programma che apre una finestra sul campionato di basket di serie A2 Old Wild West. Il focus di questa settimana è sulla Serie A2 come fucina di talenti e rampa di lancio verso il massimo campionato e il basket internazionale: se ne parlerà con il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Romeo "Meo" Sacchetti e con il presidente della Pallacanestro Mantovana, Adriano Negri. Ospiti in studio, nella sede del "Gruppo Mascio" a Mornico al Serio, del conduttore Paolo Taddeo saranno il vicepresidente della Blu Basket 1971 Luigi Resmini e l'ala della formazione biancoblu Brian Sacchetti. In collegamento streaming parteciperà anche Stefano Valenti, responsabile dell'Area comunicazione di Lega Nazionale Pallacanestro.

Nel corso della puntata immagini, risultati e classifica del quarto turno del campionato di A2 con un'occhio sulle sfide della quinta giornata in programma nel weekend.

Come vedere il programma

Il programma "Ora Basket Live", ideato da WIP Consulting e realizzato dal team video dell’Area comunicazione Blu Basket 1971, va in onda ogni giovedì alle 20 sui canali nazionali di Mediasport Group (con repliche su MS Channel il venerdì alle 9.30, il sabato alle 16.30, la domenica alle 20 e il lunedì alle 10.30 e su MS Sport il sabato alle 10.30).

Mediasport Group è visibile su MS Sport (digitale terrestre), MS Channel (canale Sky 814) e MS Channel (canale Tivùsat 54) e su www.mschannel.tv. Il canale MS Sport è visibile sulle seguenti frequenze del digitale terrestre: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino-Alto Adige LCN 117, Friuli-Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185, Campania LCN 610 (si consiglia di risintonizzare il canale in caso di non perfetta ricezione).

Nella foto di copertina Brian Sacchetti ala del Gruppo Mascio Treviglio.