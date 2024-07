Olimpiadi 2024, la Bassa salta con Emmanuel. Ecco tutti i bergamaschi in gara

Saranno undici gli atleti bergamaschi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ecco il team che rappresenterà l'Italia, e in particolare la Bergamasca, ai Giochi: l'appuntamento è per venerdì 26 luglio, con la cerimonia inaugurale.

Emmanuel Ihemeje al Salto triplo

Cominciando dall'unico rappresentante della Bassa bergamasca, la massima competizione dello sport mondiale, la più antica, ineluttabile e poetica, vedrà sulla breccia anche un giovane atleta di Zingonia, Emmanuel Ihemeje, cresciuto a pane e atletica nella fucina di Paolo Brambilla all'Atletica Estrada di Treviglio.

Dall'Atletica Estrada alle Olimpiadi 2024

Emmanuel Ihemeje sarà uno degli alfieri del Salto triplo: per il «Bassaiolo d’America» di Verdellino sarà la seconda esperienza in carriera ai Giochi Olimpici dopo quella fatta nel 2020 a Tokyo dove si classificò all’11° posto. Vestendo i colori dell'Aeronautica Militare, il 25enne ha come record personale 17,29 metri fatto il 15 aprile del 2023 a Walnut negli Stati Uniti, in carriera vanta tra gli altri il 5° posto ai Mondiali indoor di quest’anno.

Gli auguri del presidente della Regione Attilio Fontana

Accanto a lui, nella delegazione italiana per i Giochi parigini ci saranno altri 69 lombardi a comporre quella che sarà la pattuglia regionale più numerosa seguita da quella del Lazio (43), della Toscana (38) e del Veneto (32).

“Rivolgo a tutti i nostri atleti e al resto della squadra azzurra un grandissimo ‘in bocca al lupo’ - è l'augurio del presidente della Regione, Attilio Fontana - sicuro che ognuno di loro darà il massimo per regalare emozioni e successi per rendere il più importante possibile il nostro medagliere”.

Un messaggio quello del governatore condiviso dal presidente del Coni Lombardia Marco Riva, che spiega: “Per la Lombardia è motivo d’orgoglio poter contare su un così ampio numero di partecipanti. Conosco bene le loro potenzialità e la professionalità con cui si sono allenati per arrivare preparati a quello che è il più importante appuntamento del mondo dello sport”.

A tutti gli sportivi in gara sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi al via, la Regione consegnerà un attestato di partecipazione e di ringraziamento.

"Un ulteriore riconoscimento formale per gli atleti lombardi - spiega ancora Fontana - Un’iniziativa mirata a diventare una consuetudine da portare avanti per ogni Olimpiade”.

Gli atleti bergamaschi a Parigi

Gli altri atleti bergamaschi alle Olimpiadi di Parigi, oltre a Emmanuel Ihemeje, saranno: Yumin Abbadini, che gareggerà nella Ginnastica artistica a squadre maschile; Giorgia Villa (nella Ginnastica ritmica a squadre femminile); Alice Codato, che pagaierà nel team di canottaggio a otto femminile.

Corposa inoltre la spedizione del ciclismo: Simone Consonni e Chiara Consonni (fratello e sorella di Brembate) correranno su pista, con loro anche Martina Fidanza. Sempre a proposito di due ruote, Chiara Teocchi invece gareggerà nella Mountain bike e Silvia Persico nel ciclismo su strada. Nella squadra di Atletica anche Alessia Pavese (nella batteria della 4x100 femminile) e Marta Zenoni (riserva per i 1500 metri).

Foto 1 di 10 Silvia Persico - Ciclismo Foto 2 di 10 Martina Fidanza - Ciclismo Foto 3 di 10 Chiara Consonni - Ciclismo Foto 4 di 10 Simone Consonni - Ciclismo Foto 5 di 10 Yumin Abbadini - Ginnastica Artistica Foto 6 di 10 Alice Codato - Canottaggio Foto 7 di 10 Alessia Pavese - Atletica Foto 8 di 10 Chiara Teocchi - Ciclismo Foto 9 di 10 Emanuel-Ihemeje - Atletica Foto 10 di 10 Giorgia Villa - Ginnastica Ritmica

Le date delle Olimpiadi di Parigi 2024

Le Olimpiadi iniziano venerdì 26 luglio 2024 con la cerimonia di inaugurazione e proseguiranno fino all'11 agosto 2024, data in cui si concluderà la rassegna a cinque cerchi. Rai e Discovery+ sono proprietarie dei diritti televisivi delle Olimpiadi 2024 per l'Italia e trasmetteranno in diretta l'evento. Potrete seguire le Olimpiadi dunque sui canali Rai e su RaiPlay e su quelli che si appoggiano a Discovery+: Dazn, SkyGo e Now.