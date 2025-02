Nel weekend gli Italiani indoor ad Ancona, dall’America buone nuove per Ihemeje e Sofia Regazzi

Ancora un fine settimana ricco di buone prestazioni e risultati per gli atleti targati Estrada di Treviglio e Caravaggio. Nell’analisi settimanale delle varie gare indoor partiamo dagli Stati Uniti dove attualmente ci sono tre atleti in "orbita" Atletica Estrada, tutti sotto l’attento occhio vigile del direttore tecnico del sodalizio cittadino Paolo Brambilla, si tratta di: Emmanuel Ihemeje, Sofia Regazzi e Marta Amani.

Per Ihemeje ottimo esordio

Ihemeje, il "Bassaiolo d’America" nato il 9 ottobre del 1998, ha vinto la gara di salto triplo nel "Nevada Invitational & Multi di Reno". L’esplosivo triplista dell’Aeronautica, finalista olimpico e mondiale (forgiato da Brambila all’Estrada quando viveva a Zingonia di Verdellino) ha vinto la gara con miglior salto di 16,40 metri ottenuto alla prima prova. Ha poi superato ancora i 16 metri (16.02) confezionando anche due nulli e due rinunce nel prosieguo della gara. Questa l’analisi di Brambilla.

"Ha usato la rincorsa corta con 12 appoggi, quella che si predilige a inizio stagione. Per essere all’esordio è andato bene, c’è qualcosa da sistemare ma non manca certo il tempo".

Amani "vola" sopra i sei metri

Marta Amani, atleta classe 2004 del Cus Pro Patria Milano, ha gareggiato e vinto sempre in America, in Pennsylvaina, al Centro Jane e David Ott di Filadelfia nel salto in lungo. Buona ma misura 6,12 mt ottenuta al secondo salto, e i 6 metri superati anche nell’ultimo balzo (6,03).

"Era rimasta sotto i 6 metri la scorsa settimana - spiega Brambilla -, ha sistemato la rincorsa e adesso è in netta crescita dopo un anno dove è stata fermata da problemi fisici. L’importante è stare sopra i 6 metri e Marta ci sta riuscendo. Bene così".

Regazzi parte bene

Sofia Regazzi, la diciottenne cremasca di Rivolta d’Adda, ha gareggiato anche lei in America a Birmingham (Alabama) nel "The Bama Showcase" e nei 60 piani ha fermato il cronometro sui 7”69.

"Anche Sofia era all’esordio e il tempo è buono - spiega Brambilla -, per essere la prima gara va bene, sta progredendo".

Dagli States al Bel Paese

Dall’America in Italia dove c’è da registrare la vittoria del cremasco Emmanuel Musumary (2003, Cus Rpo Patria Milano) nel peso a Mariano Comense (15,91 mt): "Non era soddisfatto della prestazione, piovigginava e con la pedana bagnata non ha potuto lanciare come voleva", spiega sempre Brambilla. Ottima l’altra cremasca l’estradaiola Asia Prenzato (2009, Cus Pro Patria Milano) che è salita sul terzo gradino del podio nel XX° Cross di Vallecamonica nella gara sui 4 km.

Nel prossimo fine settimana ad Ancona si gareggia per gli Italiani indoor. Al via con ambizioni di podio Francesco Crotti (Junior) da Capralba nel triplo e nella staffetta 4x1 giro, Musumary nel peso. In gara anche Leonardo Vacis (staffetta 4x1 giro) e Alba Chiara (Junior, Bracco Atletica) nell’asta.