Mountain bike, altro oro per la stella della Bassa Lucia Bramati

Pasqua di enormi soddisfazioni per Lucia Bramati, la stella 21enne della mountain bike della Bassa (dal celebre team di Canonica, ora è in forze alla Trinx Factory team, in Veneto). Bramati ha infatti conquistato il primo posto nella seconda prova degli Internazionali d'Italia Series, seconda prova denominata Sontoporo XC, che si è disputata sabato a Esanatoglia, provincia di Macerata, nelle Marche. Il risultato la proietta così al comando della manifestazione.

Nel dettaglio: Lucia Bramati, Giulia Challancin (BCL Factory Team) e Marika Celestino (Scott Racing Team) si sono aggiundicate il podio della categoria U23. Giada Martinoli (Scott Racing Team), seconda a San Zeno di Montagna, ha invece letteralmente dominato la corsa della categoria Junior piazzandosi prima con un miglior tempo di 56’ 58” davanti a Nelia Kabetaj (Zhiraf Pagliaccia) e Myrtò Mangiaterra (Team Cingolani).

"Non vedo l’ora di essere in Brasile e tornare in Coppa del Mondo - sono le sue parole all'arrivo - Nella gara di oggi ho provato le migliori sensazioni da inizio stagione, su un tracciato che non lasciava respiro. Una crescita che voglio mettere alla prova ai massimi livelli e in una specialità, come quella dello short track, che ritengo a me adatta. Poter condividere questa esperienza con le mie compagne di squadra Vita Movrin, Olivia Onesti e Nicole Pesse renderà questa trasferta ancora più emozionante".