Mosaico Dance Arts School vince il concorso A.S.I.

La “Mosaico Dance Arts School” di Sergnano partecipa al concorso nazionale A.S.I. e porta a casa parecchie vittorie.

Il Concorso

Non esiste emergenza sanitaria che possa mettere freno alle passioni e non fanno certo eccezione le allieve della “Mosaico Dance Arts School”di Sergnano, diretta da Silvia Illari, che ha iscritto le sue giovani pupille a un concorso online riconosciuto dal «Coni», che ha permesso loro di continuare ad allenarsi nonostante le restrizioni. Tre ragazze del gruppo avanzato e quattro del «junior» hanno registrato, con l’aiuto della maestra Silvia, le coreografie valse loro un risultato straordinario, che va al di là delle più rosee aspettative.

Quattro podi su quattro

Con la categoria “Contemporaneo – Solisti senior”, le allieve hanno occupato tutti i posti del podio. Sul gradino più alto è salita Veronica Forner, sul secondo Nicole Epis, mentre Ileana Paone si è dovuta accontentare del terzo posto. Nella categoria “Contemporaneo – Gruppi junior”, invece, ha trionfato il gruppo composto da Arianna Orgiu, Giada Bianchi, Lucrezia Bongiovanni e Sofia Salvitti, che si sono piazzate seconde in graduatoria, con grande soddisfazione della propria insegnante.

“L’obiettivo di questo concorso era quello di ricominciare a fare danza – ha commentato Illari – Inoltre, le ragazze soliste hanno lavorato autonomamente alle coreografie dei loro pezzi, con l’aiuto di Andrea Stabilini e la mia supervisione. Il risultato del concorso è sicuramente ottimo ma, per noi del “Mosaico”, è anche un punto di partenza: per il futuro siamo già iscritte a un nuovo concorso nazionale. Con il nuovo Consiglio direttivo abbiamo ridisegnato un nuovo assetto della scuola, costituendo anche un Consiglio tecnico artistico che coinvolge alcune delle allieve. Un grosso ringraziamento a tutte le interpreti, per le ragazze del gruppo avanzato e per le piccole che, alla loro primissima esperienza in un concorso, hanno dato il massimo”.

La Mosaico Dance Arts School

Come spiegato da Illari, la scuola di danza sergnanese sta facendo i conti con le conseguenze della pandemia e opera in forma ridotta, ma solo per gli agonisti iscritti a gare nazionali ed internazionali, come prescritto delle normative sanitarie, che impongono limitazioni a diversi settori sportivi. Partecipare non è stato facile – anche per via dei filmati delle esibizioni, da registrare obbligatoriamente in alta definizione – ma l’opportunità di continuare ad allenarsi in presenza era troppo ghiotta e, a conti fatti, l’impegno ha dato i suoi frutti. La direttrice artistica e il Consiglio direttivo non hanno perso tempo e sono riusciti a ottenere i permessi per fare lezione in presenza, nel rispetto degli obblighi sanitari. Grazie all’interessamento del Comune, che ha concesso la palestra per le prove, sono riusciti a rimodulare il programma, nella speranza di tornare cariche di premi anche dal prossimo concorso.

