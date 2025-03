L'Inter vince 2-0 in casa dell'Atalanta e allunga sul Napoli: ora è a +3

Ieri, domenica 16 marzo, per gli orobici è sfumato l'aggancio in vetta ma resta aperta la corsa alla Champions.

Il match scudetto

Gli episodi che hanno deciso la partita , dai ritmi altissimi, sono arrivati nel secondo tempo. In mezzo anche una pausa, per soccorrere un tifoso nel settore ospiti. Tra le due squadre è stata l’Inter quella che ha costruito più azioni pericolose. Per Inzaghi e compagni si tratta di 3 punti preziosi, conquistati in casa di una delle pretendenti allo scudetto. Ma anche perché consente di approfittare del passo falso del Napoli, che nel pomeriggio ha pareggiato in casa del Venezia.

La cronaca

Pubblico da grandi occasioni al Gewiss stadium dove ieri sera, domenica 16 marzo, si è giocata una delle partite decisive per il campionato. Con il favore del pareggio del Napoli a Venezia Atalanta e inter sono scese in campo con la consapevolezza che serviva una vittoria per ridefinire gli equilibri in vetta alla classifica di Serie A. Pronti via è l'Inter a gelare lo Stadium , quando al 7' Thuram si presenta davanti a Carnesecchi e lo supera, solo il palo interno evita il gol. L’Atalanta prova ad affacciarsi nella metà campo dell’Inter, ma non riesce a essere pericolosa. In realtà sono Thuram e compagni a tenere la pressione alta, a costruire occasioni e a tenere i padroni di casa schiacciati nella propria trequarti. Al 18esimo, l'occasione per l'Atalanta: cross in profondità verso il centro dell’area, ci arriva Pasalic che prova a sorprendere Sommer appena fuori dalla linea della porta. Ma il portiere salta, si distende con un colpo di reni e butta la palla in angolo. Sul finale di primo tempo Lookman con una splendida galoppata a sinistra iniziata con un tunnel a Pavard. Sul filo dell’area di rigore, sterza, e tenta la conclusione, ma è fuori misura.

Secondo tempo tra interruzioni, cartellini rossi e gol

Dopo appena 3 minuti dall'inizio della seconda frazione il gioco viene fermato perché Calhanoglu, mentre si appresta a battere un calcio d’angolo, vede nel settore ospiti la richiesta di aiuto per il malore di una persona: scattano i soccorsi.Il gioco resta fermo per 6/7 minuti e quando la barella lascia gli spalti, con sopra il tifoso cosciente, il tiro dalla bandierina di Calhanoglu pesca in area di rigore Carlos Augusto, che salta indisturbato e batte Carnesecchi: 1-0 per l'Inter. L'Atalanta prova a reagire, Gasperini opera alcuni cambi ma dal 72esimo sale in cattedra il capitano dell'Inter, l'argentino Lautaro Martinez che prima va in gol al 72esimo, annullato per precedente fallo, ma poi all'87 esimo pone il sigillo finale sulla partita. Nel frattempo Ederson centrocampista orobico viene espulso per proteste, stessa sorte per il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini. Sul finale c'è ancora tempo per un occasionissima per Frattesi che a tu per tu con Carnesecchi si divora il tre a zero.