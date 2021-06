L'Agnadellese riparte, una delle prime in Lombardia a organizzare un torneo

La ripartenza porta il nome dell’Agnadellese, una delle prime squadre in Lombardia ad organizzare un torneo.

Il torneo è gestito sapientemente dal suo presidente e da tutto il suo staff.

In questa stagione sportiva particolare, dove il Covid-19 l'ha fatta da padrone, la Asd Gerundo volley ha sempre aperto le porte della palestra - sanificata prima e dopo tutti gli allenamenti e tutte le partite - a tutte le sue atlete.

"Le ragazze hanno partecipato a ben cinque campionati - ha spiegato Madonini - Under 15, Under 17, Under 19, 3^ Divisione e Serie C. Solo nei mesi di maggio e giugno ha potuto far giocare gratuitamente, ai campetti di via Moroncina, 23, l' S3 minivolley. É stato un anno difficile e impegnativo ma che ci ha gratificato, perché abbiamo visto le nostre atlete vivere con noi una "parvenza" di normalità. Ora è giunto il momento di andare in vacanza e di darci appuntamento per la prossima stagione a settembre. Grazie alla società per il grande sforzo sostenuto in questi anni difficili" .