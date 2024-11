La ginnasta Giulia Venturelli è un'Anima Ritmica d'oro

Anima Ritmica d’oro. È Giulia Venturelli la nuova campionessa regionale Silver LE, categoria junior 1 di ginnastica ritmica. La tredicenne di Cremosano, che settimana scorsa ad Albiate (Monza Brianza) ha gareggiato per i colori dell’Asd Anima Ritmica di Sergnano, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio e nonostante qualche piccola imprecisione, ha portato a casa una prestazione eccellente.

Esordio d'oro Giulia Venturelli

Se si considera poi che era la sua prima gara a livelli così alti, l’esibizione è stata brillante e sorprendente. Sono stati 27.300 i punti totalizzati che le hanno permesso di raggiungere il primo posto, a pari merito con Sara Usai della Ginnastica Skill. Ma non è il primo risultato straordinario che la giovane promessa della ginnastica è riuscita a collezionare: ad aprile di quest’anno Giulia ha guadagnato un argento assoluto in Silver LD FGI mentre quest’estate, a luglio, ha conquistato un triplo argento alla Rome Cup RG 2024, prestigioso torneo internazionale di ginnastica ritmica che si è svolto al Pala-Pellicone di Ostia (Roma). La stella creamasca ha così ottenuto il titolo di vicecampionessa internazionale nell’All Around, nella Palla e nel Cerchio livello B 2011- junior 1. Insomma, un premio dopo l’altro che appaga i numerosi sacrifici e l’impegno che questo sport richiede.

"Fieri di lei, le auguriamo di continuare a brillare"

Classe 2011, la giovane cremasca coltiva la passione per il mondo della ginnastica da ben sei anni e la sua allenatrice Marina Bogachuk, tecnico federale, è più che soddisfatta degli straordinari risultati che la giovane allieva sta raggiungendo in così poco tempo.

"Siamo fieri della nostra campionessa regionale e ora le auguriamo di brillare anche al campionato nazionale che si svolgerà a Rimini dal 5 all’8 dicembre dove la concorrenza, proveniente da tutta Italia, sarà decisamente maggiore".

Per lei arrivano anche i complimenti dell’Amministrazione comunale cremosanese: "Complimenti per i sacrifici che fai – ha dichiarato il sindaco Marco Fornaroli- e grazie da parte di tutta la comunità di Cremosano per le emozioni che sai regalare da vera ginnasta. Continua così".

Nel frattempo l’Asd Anima Ritmica, che per la gara di Albiate, come per le competizioni federali, collabora con la Ginnastica Rivoltana, parteciperà al campionato regionale di Winter Club 2 in programma per il prossimo weekend e subito dopo prenderà parte al torneo della Virtus Gallarate del 23 e 24 novembre concludendo il 2025 con il campionato regionale Aics di domenica 1° dicembre.