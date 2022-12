"Il soffio del drago" si fa notare alla gara nazionale di Kung Fu a Lodi

Ottima performance per "Il soffio del drago" che sabato, 3 dicembre, a Lodi ha partecipato al campionato nazionale di Kung Fu metodo Pham Xuân Tong, a cui hanno preso parte oltre 200 atleti da tutta Italia.

Campionato nazionale di Kung Fu

Al PalaCastellotti l'evento patrocinato dall'Uisp ha visto la partecipazione della società cremasca che è tornata a casa con ottimi piazzamenti. A premiare l'assessore alla Cultura e allo Sport di Lodi Francesco Milanesi che ha consegnati i riconoscimenti ai praticanti alle prese con la prova tecnica e il combattimento a punti.

Più di cento i bambini che si sono cimentati in questa competizione: un’occasione unica per confrontarsi e mettersi alla prova ma anche per stringere nuove amicizie e condividere la passione per l’arte marziale con altri giovani di città e regioni differenti.

"Il soffio del drago"

Per "Il soffio del drago" Federica Pagani si è aggiudicata il titolo di Campionessa Italiana assoluta nella categoria Juniores (13/17 anni) vincendo sia nella Tecnica che nel Combattimento. Diletta Raveggi il titolo di Campionessa Italiana assoluta nella categoria Adulti Tecnica e Combattimento; Gloria Bianchini Campionessa Italiana assoluta categoria Bambini (6/12 anni); Andrea Palandri Campione Italiano Cinture Nere Maschile sia nella Tecnica che nel Combattimento, Glenda Dedej Campionessa Italiana nella Tecnica Cinture Nere Femminile e nel combattimento.

Foto 1 di 3 Andrea Palandri Foto 2 di 3 Dante Serina Foto 3 di 3 Leandro Fusar Poli

Leandro Fusar Poli è Campione Italiano nel Combattimento categoria Juniores Maschile. Altri ori arrivano al Soffio del Drago con Chiara Tordi, Camilla Bassan, Beatrice Bolis, Viola Vetere, Beatrice Montagner, Zoe Cremonesi, Cecilia Magnani, Alessandro Marchesini, Ruben Aschiero, Gabriele Orsini, Victoria Boni. Terzo posto nei bambini per Dante Serina.

Questa competizione si colloca all’interno del percorso di selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia al prossimo Campionato d’Europa IQKDF che si terrà a Berlino il prossimo aprile.