Il Fosso Bergamasco arriva a Camisano: 275 podisti coraggiosi in gara sotto la pioggia

Il circuito di competizioni podistiche del "Fosso Bergamasco" ha fatto registrare 275 atleti alla partenza della sua seconda tappa, ieri sera a Camisano, nonostante la pioggia incessante.

Il Fosso Bergamasco

Nato dall'idea di tre amici podisti nell'ormai lontano 2000, il Fosso Bergamasco è un circuito di competizioni podistiche affiliato Fidal che comprende attualmente otto tappe: Valbrembo, Camisano, Carobbio degli Angeli, Cortenuova di Sopra, Torre Boldone, Treviglio, Zanica e Mozzanica. Proprio ieri sera, nonostante la pioggia, si è disputata la seconda delle otto gare, in quel di Camisano.

Questa sera nessuno, nemmeno i più ottimisti, avrebbero pronosticato di vedere quasi 300 podisti in quel di Camisano, tra i 275 atleti in gara e i 20 marciatori che hanno osato sfidare la pioggia per la camminata organizzata in contemporanea sullo stesso percorso - ha dichiarato il Comitato Direttivo del Fosso Bergamasco - Nonostante il maltempo, però, la passione e l'amore degli atleti per il Fosso sono stati dimostrati da questo grande risultato.

Bertocchi e Milanesi conquistano la tappa

A vincere una gara caratterizzata dal maltempo e da qualche assenza "illustre" sono stati due atleti ben noti all’interno del Criterium: in ambito maschile ad aggiudicarsi la tappa (della lunghezza di 7,2 km) è stato infatti Mattia Bertocchi con il tempo di 23 minuti e 18 secondi, che si è lasciato alle spalle Alessandro Comai e Alex Lanfranchi. In campo femminile invece a spuntarla è stata l’atleta dei Runners Bergamo Chiara Milanesi, seguita da Cristina Cotelli e dalla leader assoluta della scorsa edizione, la ciseranese classe '96 Alice Colonetti.

I premi a sorteggio

Se i primi tre uomini e le prime tre donne in assoluto hanno ricevuto, come premio, anche un’iscrizione gratuita alla prossima Maratonina di Cremona, premi speciali sono andati anche ad altri atleti: il primo classificato del team di casa, Camisano Running ha ricevuto una targa speciale in memoria di Paolo Zamboni, a ricordo della passione, la dedizione e l’impegno di quest’ultimo nello sport.

Premi speciali offerti dagli organizzatori delle mezze maratone di Lodi, Padenghe, Crema e della 10 miglia del Castello sono andati anche ai seguenti atleti:

25° classificato: Eros Chigioni

35° classificato, per i 35 anni di attività del gruppo podistico Camisano Running: Simone Agliardi

50° classificato: Marco Marinoni

100° classificato: Valentina Galbuseri

150° classificato: Giampaolo Morbi

200° classificato: Nicoletta Muratori

250° classificato: Matteo Cossali

Di seguito alcune foto della serata di ieri, rese disponibili da DR Fotografia, partner ufficiale del Fosso Bergamasco.