Il cremasco Musumary è Campione Italiano Under 23 nel peso

Ancora un acuto per l’Atletica Estrada ai Campionati Italiani indoor di Ancona. Il ventunenne cremasco Emmanuel Musumary, che ha genitori congolesi ma è nato e vive ai Sabbioni di Crema, ha conquistato il tricolore nel peso Under 23. Musumary che continua ad allenarsi con l’Estrada dove ha mosso i primi passi della sua carriera è allenato da Andrea Cacopardo e Diego Parmesani. Ad Ancona ha trionfato con un solo lancio valido, il secondo, che ha fatto atterrare l’attrezzo a 16.71 mt di gran lunga il migliore del lotto. Emmanuel, una vera e propria forza della natura, è al quinto titolo italiano al coperto conquistato (il nono in totale contando anche quelli all’aperto).

Musumary campione under 23

Restando agli Italiani nelle Marche la caravaggina Mariia Anishchenko (2006, Juniores della Bracco Atletica) ha chiuso al 7° posto la gara dei 3 km di marcia in 14’53”66. 13ª Sara Magni (Bracco) in 15’29”50. Rachele Usini (2006, Juniores della Bracco) nei 60 ostacoli dopo il 9”21 della qualificazione è 17ª correndo la semifinale in 9”24. Grazie anche all’apporto delle estradaiole la Bracco Atletica Milano fa suo il tricolore per le società Under 23.

Agli Italiani di Ancona presente anche l’urgnanese Rebecca Provenzi dell’Atletica Pianura Bergamasca di Martinengo. La brava velocista classe 2002 nei 60 ostacoli Promesse in semifinale ferma il tempo in 8”65 che è il nuovo primato personale e in finale conclude al 6° posto con 8”71. Infine nella gara indoor di Bergamo buona prestazione di Marco Castagna (2007 del Cus Pro Patria altro elemento dell’Atletica Estrada). Nei 60 ostacoli in qualificazione piazza il crono di 8”28 fissando il nuovo primato personale, poi vince la finale col tempo di 8”31.

Da Ancona ci trasferiamo a Modena dove ha gareggiato il trevigliese classe 2001 Federico Manini. Il velocista che si allena all’Estrada e difende i colori del Cus Pro Patria Milano nei 60 piani ha corso le qualificazioni in 6”83 e ha poi vinto la finale in 6”82.

Come da buona consuetudine è il direttore tecnico dell’Estrada, Paolo Brambilla presente ad Ancona, a fare l’analisi delle prestazioni dei bassaioli di Treviglio e Caravaggio.

"Musumary si è presentato agli Italiani con la miglior misura stagionale e ha ribadito il suo primato. Manini è stato sui suoi standard attuali, peccato che in finale ha perso l’appoggio in partenza altrimenti il tempo sarebbe stato sicuramente interessante. Castagna è in un buon momento di forma, nel fine settimana sempre ad Ancona sarà al via degli Italiani Allievi e ha la possibilità di entrare in finale. Ai tricolori ci sarà Sofia Regazzi nei 60 mt, per i motivi già detti non ha la condizione dello scorso anno e quindi punta alla finale. Andrea Stucchi nella marcia può aspirare ad un buon piazzamento, così come Vittoria Merati anche lei nella marcia. Chiara Alba può entrare nelle prime cinque nel salto con l’asta. Tosca Maria Bianchi nel salto triplo punta alla finale. Giulia Maria Barbati con Regazzi sarà al via anche nella staffetta 4x200 così come Castagna e Francesco Emanuele Martino in quella maschile. Martino farà anche la gara dei 60 e 200 mt. Infine Federico Demarchi sarà al via dei 1500 mt".

Agli Italiani di Ancona ci sarà nella marcia anche Cristina Resmini dell’Atletica Pianura Bergamasca.