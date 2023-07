Il cremasco Kevin Bertoncelli nel 2024 tra gli juniores della Ciclistica Trevigliese

La Ciclistica Trevigliese ha già assestato un gran bel colpo per rinforzare gli Juniores nella prossima stagione. Si tratta di Kevin Bertoncelli, cremasco di Offanengo nato il 30 aprile del 2007, Allievo 2° anno della Madignanese.

Alla Ciclistica Trevigliese arriva Bertoncelli

Corridore polivalente, capace di andare forte in linea e a cronometro ma anche su pista, in questa stagione fino ad oggi ha collezionato due vittorie (Zola Predosa e San Giuseppe di Montecarlo), quattro secondi posti tra i quali l’Italiano a cronometro in Trentino.

Nel 2022, al primo anno tra gli Allievi, Bertoncelli si era imposto 4 volte prendendo anche la maglia di Campione Lombardo in linea a Giussano in Brianza. Anche su pista si era messo in luce vincendo l’Italiano nell’Inseguimento a squadre. Per Luca Damato, diesse della Ciclistica Trevigliese, sicuramente un atleta di alto livello da far lievitare.