Il colognese Ndiaye dell’Atletica Pianura Bergamasca vola nei 100 e 200 mt

(foto Fidal Lombardia)

Arrivano ottime notizie per atlete e atleti dell’Estrada di Treviglio e Caravaggio e per l’Atletica Pianura Bergamasca di Martinengo.

Ndiaye pronto per gli Italiani assoluti

Nel resoconto delle varie competizioni partiamo proprio dall’APB con sul atleta di punta, Mame Moussa Ndiaye di Cologno al Serio. Il velocista, classe 1999, sulla pista di Nembro in Val Seriana domina sia nei 100 che nei 200 metri. Nella distanza più corta vince la gara col crono di 10”57 nei 200 fa segnare 21”01 e in entrambe le gare col vento contrario (-1.1). Ndiaye ha staccato il biglietto per gli Italiani Assoluti a La Spezia il 29 e 30 giugno. A Bergamo 5° posto per l’urgnanese dell’APB Rebecca Provenzi (2002) nei 100 hs corsi in 14”14 tempo che le permette di accedere sabato 15 e domenica 16 giugno al Challenge Assoluto al centro sportivo Sanpolino di Brescia, l’evento che qualifica per gli Assoluti di La Spezia. E ci sarà anche la staffetta 4x100 dell’Atletica Pianura Bergamasca che a Nembro ha fermato il cronometro sul tempo di 41”93, quartetto composto da Nicolò Zanini, Mame Moussa Ndiaye, Thomas Romano e Presley Eghosae Omorowa.

Bene anche l'esordio della Iezzi

Brilla anche l’Atletica Estrada con i suoi portacolori e con atleti e atlete forgiati dal sodalizio bassaiolo e che ora vestono altre casacche. E’ il caso del «gigante» di Crema Emmanuel Musumary (2003 del Cus Pro Patria Milano), allenato da Andrea Cacopardo e Diego Parmesani, che a Nembro ha vinto nel getto del peso con 16.40 mt. A Bergamo buon terzo posto per Sofia Frigerio (2006, Juniores) della Bracco Atletica nella gara di giavellotto con la misura di 43.88 mt (seconda sua miglior prestazione di sempre). Sempre a Bergamo ha esordito la trevigliese Alessandra Iezzi (2002). Ale-Jet ha vinto la staffetta 4x100 con la Bracco Atletica A (Ilaria Pastena, Costanza Donato ed Eleonora Nervetti) con l’ottimo tempo di 45”35 miglior prestazione stagionale.

Paolo Brambilla, direttore tecnico dell’Estrada e mentore di Alessandra, ha così commentato.

«Iezzi ha corso l’ultima frazione ed è andata molto bene tenendo conto che era la sua prima gara. Deve crescere ancora ma come inizio è sicuramente positivo. Bene anche FrancescoEmanueleMartino (2007 cremasco di Pandino, Cus Pro Patria Milano, ndr) che ha vinto il titolo regionale sui 100 piani alle Competizioni Sportive Scolastiche e andrà alle finali nazionali. Settimana prossima come Estrada siamo alle finali regionali a Brescia dei CDS (Campionati di Società, ndr) per la categoria Allievi e Allieve dove puntiamo a fare buone cose».

