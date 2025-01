Francesco Crotti da Capralba griffa subito la vittoria nel triplo ad Ancona

Anno nuovo e ripartenza di slancio per l’Atletica Estrada. Con le gare indoor è iniziata la stagione 2025 e subito si sono messi in gran luce atlete e atleti legati a doppio filo con Treviglio e Caravaggio (gli impianti dove si allenano gli estradaioli).

Crotti vince al triplo ad Ancona

Francesco Efeosa Crotti, il talentuosissimo junior classe 2007 di Capralba si è preso subito la "prima pagina": alla prima gara del nuovo anno ha ribadito tutto il suo enorme potenziale. Al PalaCasali di Ancona l’alfiere del Cus Pro Patria Milano (allenato a Treviglio dal direttore tecnico dell’Estrada Paolo Brambilla) ha vinto la gara di salto triplo con la buonissima misura di 15.53 metri ottenuta al quarto salto. Il vice campione europeo Under 18 ha centrato il nuovo primato personale indoor ed è andato a solo un centimetro dal suo primato all’aperto (15.54 mt a Modena nel 2024).

Sempre nella pista marchigiana bene due atlete del Cus Pro Patria Milano: la cremasca Camilla Barbieri (2009 Allieva) di Spino d’Adda che nei 60 piani migliora il personale portandolo a 7”79 (precedente 7”84). Ottima Asia Prenzato (2009), altra estradaiola di Ripalta Cremasca, che nella gara dei 3000 mt vince in solitaria la sua batteria in 10’21”11 facendo registrare il quinto miglior tempo assoluto e il primo della sua categoria Allieve. Ad Ancona in gara anche il velocista di Treviglio Federico Manini (2001, Cus Pro Patria Milano) che nei 60 piani ha fermato il cronometro sui 6”94. Torniamo in Lombardia per sottolineare la vittoria di Silvia Cividini (2010, Cadetta) a Saronno nel Varesotto nella gara di salto con l’asta: 2.75 mt per il successo. Sempre a Saronno quinto posto assoluto e primo di categoria per Alba Chiara (2007, junior della Bracco Atletica) con la misura di 3.40 mt nel salto con l’asta.

"Come prima gara Crotti ha fatto bene, siamo contenti. Però poteva fare meglio in quanto ha trovato solo un salto buono sui cinque effettuati e non si è ritrovato al meglio sulla pista. Dobbiamo considerare che era alla prima gara e quindi il risultato è sicuramente buono. Belle le prove anche di Prenzato, Barbieri e Chiara, risultati attesi visto le loro condizioni di forma. Prenzato e Barbieri sono due atlete molto interessanti, prospetti sulle quali fare affidamento".

Una bella novità

Questo il commento di Paolo Brambilla, il "mentore" degli atleti che hanno iniziato con l’Atletica Estrada e che continuano ad affidarsi alla sua saggezza e grandissima esperienza. Ma da poco tempo c’è un’altra novità. Ce la racconta lo stesso Brambilla.

"Da qualche tempo alleno, quando è in Italia (a Milano al Centro Sportivo Giuriati, ndr) Marta Amouhin Amani che fa salto in lungo e velocità 200 e 400 mt. Vive in America dove studia alla prestigiosa università di Harvard. E’ una ragazza di grande talento e ha appena vinto la gara di salto in lungo a Boston con 5.84 mt)".

Marta Amani è una diciannovenne milanese di Villa Cortese che nelle giovanili vanta diversi titoli italiani e nel 2022 è stata medaglia di bronzo ai Mondiali Under 20 in Colombia.