Estrada ancora protagonista ad Ancona agli Italiani indoor Allieve

(nella foto Asia Prenzato quinta atleta da sinistra di Ripalta Cremasca, sul podio ad Ancona - Foto di Grana/Fidal)

Ai campionati Italiani Allievi/e indoor di Ancona è arrivata una medaglia targata Estrada e in sostanza buone prestazioni delle estradaiole.

Estrada ancora protagonista

Medaglia di bronzo nella staffetta 4x1 giro per Camilla Barbieri (2009) di Spino d’Adda al primo anno con il Cus Pro Patria Milano dopo aver gareggiato per l’Atletica Estrada club col quale continua ad allenarsi a Treviglio. La cremasca è salita sul podio insieme alle compagne Gaia Di Pasquale, Matilda Lui e Kelly Doualla Edimo. Barbieri ha anche partecipato alla gara dei 60 piani dove nelle qualificazioni ha corso in 7”88 e in semifinale in 7”85 ma non è riuscita ad agguantare la finale. Sempre agli Italiani di Ancona la mezzofondista di Ripalta Cremasca, anche lei al primo anno in categoria con la casacca del Cus Pro Patria Milano, Asia Prenzato (2009) è stata ottima protagonista in due gare. Negli 800 ha chiuso al 5° posto con il nuovo primato personale di 2’13”80 che polverizza di oltre 4 secondi il precedente (2’17”45) del mese di gennaio di quest’anno sempre ad Ancona. Nei 1500 mt Prenzato, che si allena con l’Estrada a Bagnolo Cremasco con il tecnico Marcello De Bernardis, ha staccato l’8° tempo in 4’42”75, ed è salita sul podio (agli italiani medaglia per i primi 8 classificati). Da Mariano Comense arriva un’altra bella notizia per l’estradaiola Sofia Frigerio di Brembate (2006, Junior, campionessa italiana invernale in carica) che si è presa il titolo lombardo giovanile nel giavellotto con la misura di 43,50 mt.