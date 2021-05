De Giuseppe confermato all’Ac Vailate

Confermato l’allenatore dell’Ac Vailate: Valter De Giuseppe sarà il tecnico della prima squadra anche per la stagione calcistica 2021/2022.

La società ha dato l’annuncio nei giorni scorsi, dopo i risultati positivi ottenuti nonostante la pandemia.

“Durante quest’anno così difficile per tutto il mondo dello sport, abbiamo imparato a conoscere un professionista e una persona che merita fiducia, e soprattutto merita di portare avanti un progetto rimasto embrionale a causa della sospensione e poi dell’annullamento dei campionati – ha commentato il direttore sportivo Cristian Ghigorno, che l’anno scorso ha fortemente voluto il mister – Il gruppo è coeso attorno all’allenatore e insieme ripartiremo per aprire un ciclo che vada oltre all’impegno in campo”.