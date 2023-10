Capolavoro Tc Crema contro il Park Genova, è la terza vittoria consecutiva

Una sfida iniziata nella maniera peggiore fra le quattro disputate sin qui, può trasformarsi nella vittoria più gustosa nella Serie A1 2023 del Tennis Club Crema? La risposta è sì ed è arrivata dai campi di via del Fante, teatro di un successo pesantissimo. Perché gli avversari di giornata erano i due volte campioni d’Italia del Park Tennis Club di Genova, perché i primi due incontri erano entrambi finiti nelle mani degli ospiti, e perché col 4-2 finale il club del presidente Stefano Agostino ha raccolto la terza vittoria consecutiva, completando un trittico di sfide casalinghe al quale non potevano chiedere di più.

Terza vittoria per il Tc Crema

Sognavano di raccogliere 9 punti, l’hanno fatto e a due sole giornate dal termine delle fase a gironi i cremaschi si trovano al comando in solitaria nel Girone 1, con addirittura quattro punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (il Tc Italia di Forte dei Marmi). Un vantaggio veramente importante nell’ottica della qualificazione per le semifinali, costruito con un successo di alta qualità. Come accennato, la domenica dei padroni di casa era iniziata in salita in virtù delle sconfitte di Lorenzo Bresciani contro Matteo Viola e di Andrea Arnaboldi contro Luigi Sorrentino, ma poi sono saliti in cattedra Andrey Golubev e Samuel Vincent Ruggeri. Il primo, al debutto stagionale in singolare, ha rimontato un set di svantaggio ad Alessandro Ceppellini e vinto per 6-7 6-1 6-2, mentre il secondo ha vendicato la sconfitta dell’andata contro Gianluca Mager, imponendosi per 6-4 6-4 e tenendo viva la possibilità di portare a casa i tre punti.

La certezza della salvezza

Eppure, visto come si era messa qualche ora prima, al Tc Crema avrebbero firmato per un pareggio (punteggio della gara dell’8 ottobre in Liguria), invece è andata decisamente meglio. Il duo Golubev/Bresciani ha risolto senza difficoltà il duello contro Sorrentino/Ceppellini, mentre davanti al pubblico del Palatennis la coppia composta da Vincent Ruggeri e Arnaboldi ha giocato uno splendido match contro Viola/Mager, imponendosi per 6-4 6-4 e siglando il definitivo 4-2.

“Siamo davvero felicissimi per aver ottenuto un nuovo successo – dice capitan Armando Zanotti –, anche perché questi tre punti ci danno la certezza della salvezza. Era il nostro obiettivo, e ora che l’abbiamo raggiunto possiamo guardare più lontano, forti di un gruppo che anche oggi ci ha messo un cuore immenso. Sono stati tutti meravigliosi: Golubev che non giocava un singolare da tempo (si è specializzato nel doppio, ndr), Vincent Ruggeri che ha superato un ex top-100 come Mager, Arnaboldi che in doppio ha fatto la differenza e Bresciani bravissimo a tenere duro nonostante qualche problema alla caviglia. È stata una giornata meravigliosa”.

Fra sette giorni niente Serie A1 in virtù dello stop ai campionati, che torneranno domenica 12 novembre col Tc Crema impegnato a Forte dei Marmi contro il Tennis Club Italia. Domenica 19, invece, l’ultima giornata al Match Ball di Siracusa.