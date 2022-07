Campionati mondiali di Twirling, in nazionale anche tre atlete cremasche

Partirà questa notte, lunedì 25 luglio, la nazionale di Twirling NBTA Italia, destinazione Eindhoven, Olanda, per partecipare ai Campionati Mondiali 2020 (le ultime due edizioni sono rimaste in stand by a causa della pandemia).

Tre atlete cremasche ai mondiali di Twirling

Sono stati due anni di grande incertezza, non facili per gli atleti, dover protrarre di due anni la preparazione molto impegnativa di questa manifestazione è stata una grande sfida. La squadra nazionale Nbta Italia capitanata dal presidente Maurizio Chizzoli e dalla direzione

generale di Marianna Chizzoli porterà in campo il top del twirling italiano con rappresentanti in formazione solista, duo, teams, gruppo twirling e gruppo pompons.

Cinquantasei atleti, accompagnati dalla squadra di tecnici, cercheranno di portare più in alto possibile gli onori del tricolore. Tra questi anche tre atlete cremasche in partenza con la formazione Pompons: Federica Lentinello di Sergnano, Siria Uberti di Palazzo Pignano e Chiara Esposito di Pandino, tutte atlete del Twirling Club Majorettes Pandino.

Gruppo nazionale Pompons

Il Gruppo Nazionale Pompons, che nel 2019 ottenne il secondo posto ai Campionato Europei, è una formazione di 38 elementi che provengono da tutto il nord Italia, le più lontane da Prata di Pordenone seguite dalle allenatrici federali pandinesi Pinuccia Donati e Chiara Marazzi con il supporto delle assistenti Paola Boccaccio, Karen Pezzotta e Laura Moretto.

"Gli allenamenti articolati nei weekend di questi due anni sono stati particolarmente impegnativi e grazie al sostegno dei singoli gruppi e dei genitori delle atlete è stato possibile portare a termine questo bellissimo progetto", fanno sapere dal club.

L'inizio di questa nuova avventura è per venerdì 29 luglio, nel pomeriggio, in cui si affronteranno le migliori formazioni Pompons del mondo.