Calcio - Prima Categoria: dopo la retrocessione per l'Acos Treviglio è tempo di riscatto

Dopo l’ultima stagione amara culminata con la retrocessione, per l'Acos Treviglio c’è voglia di tornare subito protagonisti.

Acos Treviglio

Dopo la retrocessione amara della stagione precedente, la parola d’ordine in casa Acos Treviglio è una sola: riscatto. Ne è convinto il presidente Stefano Viganò. "Ho dato l’incarico al direttore sportivo di allestire una squadra forte (nella foto di copertina la rosa), dalle prime indicazioni possiamo fare bene. La nostra è una società che non ha mai avuto grossi sponsor, ci siamo sempre ricavati i nostri spazi. Nessuno ci ha mai regalato nulla e possiamo essere soddisfatti di quanto costruito anche nel vivaio". Il direttore sportivo Alessandro Bigatti è stato chiaro. "Il mercato è finito, abbiamo preso i migliori giocatori possibili con un occhio sempre speciale per il nostro settore giovanile". Convinto anche il mister Matteo Ortori. "Vogliamo fare un buon campionato e riportare entusiasmo creando un bel gruppo. Inutile fare proclami, sono alla prima esperienza con i grandi e ringrazio la società. Speriamo di allestire l’empatia giusta, la squadra è stata fatta con criterio".

La rosa 2023/2024

PORTIERI: Mora Andrea, Bazzetti Lorenzo, Zambetti Federico. DIFENSORI: Passoni Marco, Arti Matteo, Verga Icaro, Mandelli Diego, Coly Silly, Passera Leonardo, Dognini Davide, D’Amico Giuseppe, Wajil Sofian, Marelli Giovanni. CENTROCAMPISTI: Belloli Alessandro, Maridati Fabio, Maridati Paolo, Locatelli Riccardo, Novoa Isac, Alaoui Anas, Mellino Antonio, Salvi Alessio, Sciortino Nicholas. ATTACCANTI: Seye Mbake, Khalil Marco, Vescovi Stefano, Scaldaferro Andrea, Ferrandi Alessandro, Viganò Daniele.

Organigramma e staff

Presidente: Viganò Stefano. Allenatore: Ortori Matteo. Direttore sportivo: Bigatti Alessandro. Dirigente: Donatelli Christian. Collaboratore: Commiseni Yuri. Preparatore atletico: Alborghetti Federico. Massaggiatore: Ferrari Michael.