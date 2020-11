“Calcio a cinque: fermiamoci!”, la protesta del Videoton Crema

Nel big match del weekend, il Videoton Crema compie una rimonta clamorosa, dallo 0-4 al 6-6 cheimpone il pareggio all’Elledì Fossano, ma a far scalpore, questa volta, non è stato l’incontro in sé, piuttosto la protesta annunciata dalla società cremasca.

Dopo il fischio d’inizio, infatti, per due minuti le squadre sono rimaste ferme in mezzo al campo per sollecitare la Divisione Calcio a Cinque al necessario stop del campionato.

La protesta

Due minuti colmi di significato e che rappresentano la volontà della stragrande maggioranza delle formazioni che partecipano al torneo: “è necessario fermare un campionato senza senso”. Dopo il fischio d’inizio della gara con l’Elledì Fossano, il Videoton Crema si ferma per due minuti. Due minuti di non-gioco, in cui i rossoblù restano assolutamente fermi. Proprio come, secondo loro, dovrebbe essere questo campionato. Fermo, appunto.

La motivazione

Le quarantene, le assenze e i continui rinvii stanno condizionando in maniera decisiva le gare e il regolare svolgimento del campionato. La paura di dover viaggiare in tutta Italia si unisce all’insanabile contraddizione che vede ragazzi fermi con

le proprie attività lavorative che nel weekend devono muoversi sull’intero territorio nazionale per una competizione che, in queste condizioni, ha perso ogni logica e ogni significato. I costi per garantire il rispetto dei protocolli, le limitazioni al pubblico e i danni connessi, ivi compresi quelli legati al rischio di avere ragazzi che si muovono sul territorio nazionale.

La posizione della squadra

Secondo la squadra, sarebbe utile che la Figc prendesse a esempio altre federazioni come la Fipav, che ha fermato il

campionato di Serie B nonostante fosse di livello Nazionale: allo stesso modo è doveroso che la Divisione Calcio a Cinque della Figc fermi il campionato di Serie B. La scelta dello stop del campionato almeno fino a gennaio 2021, per poi valutare l’evoluzione dello scenario, se e come riprendere l’attività agonistica è l’unica soluzione possibile.

