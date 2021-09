Basket, strepitosa Treviglio: è finale di Supercoppa

Strepitosa vittoria del Gruppo Mascio Treviglio nella serata di sabato 25 settembre, al PalaFacchetti: la formazione trevigliese ha sconfitto in semifinale una temibilissima "Old Wild West Apu" di Udine, guadagnandosi la Finalissima di Supercoppa che si giocherà domenica 26 settembre a Lignano Sabbiadoro.

Tutto nell'ultimo quarto: 84-73

La formazione di Michele Carrea è rimasta ad inseguire Udine per tutta la prima parte della partita, ma nell'ultima frazione grazie a un quintetto guidato in cabina di regia da Matteo Bogliardi è riuscita a riscattarsi alla grande e a chiudere il match per 84 a 73.

Determinanti le triple di Davide Reati, che hanno accompagnato l'allungo finale caratterizzato dai canestri dei due americani Wayne Langston e Giddy Potts. Si chiude in doppia cifra, dunque, sulla quotatissima squadra friulana. Un'onda quasi perfetta quella che sta cavalcando Gruppo Mascio Treviglio, che affronterà domenica 26 settembre, alle 18, a Lignano Sabbiadoro, la "Giorgio Tesi Group" di Pistoia, reduce a sua volta dalla vittoria questo pomeriggio della propria semifinale contro "Umana Chiusi".

Il tabellino del match

Gruppo Mascio Treviglio - Old Wild West APU Udine 84-73 (12-22, 22-22, 23-11, 27-18)

Gruppo Mascio Treviglio: Wayne Langston 15 (6/7, 1/2), Giddy Potts 14 (3/6, 2/4), Davide Reati 14 (0/0, 4/4), Federico Miaschi 13 (2/3, 3/6), Brian Sacchetti 11 (1/1, 2/4), Yancarlos Rodriguez 6 (0/2, 2/5), Ion Lupusor 5 (1/1, 1/3), Marco Venuto 3 (0/0, 1/4), Ursulo D’almeida 2 (1/1, 0/1), Matteo Bogliardi 1 (0/1, 0/0), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/0), Riccardo Agbortabi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 18 5 + 13 (Wayne Langston, Giddy Potts 4) - Assist: 15 (Yancarlos Rodriguez 4)

Old Wild West APU Udine: Alessandro Cappelletti 16 (6/7, 1/3), Francesco Pellegrino 14 (5/7, 0/0), Michele Antonutti 13 (3/6, 2/4), Marco Giuri 12 (2/4, 2/4), Dwayne Lautier-ogunleye 8 (2/4, 0/2), Brandon Walters 8 (4/5, 0/0), Ethan Esposito 2 (1/2, 0/0), Michele Ebeling 0 (0/0, 0/2), Nazzareno Italiano 0 (0/1, 0/1), Marco Pieri 0 (0/0, 0/0), Riccardo Azzano 0 (0/0, 0/0), Matteo Zucco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 13 - Rimbalzi: 26 9 + 17 (Francesco Pellegrino 6) - Assist: 15 (Alessandro Cappelletti 6)