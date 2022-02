Acquisti di prestigio per il Tc Crema: per la Serie A1 arrivano Andrea Arnaboldi e Robin Haase

Sport - Tennis

Il presidente Stefano Agostino: "La nostra squadra può sicuramente puntare a un buon campionato".

Al via della Serie A1 2022 mancano ancora otto mesi, ma il Tennis Club Crema non ha voluto perdere tempo. In vista del prossimo campionato, nel quale il club del presidente Stefano Agostino festeggerà il prestigioso traguardo delle dieci partecipazioni consecutive, la formazione cremasca è stata integrata con due nuovi innesti di alta qualità, che andranno a rinforzare sensibilmente l’organico.

Doppio acquisto il prestigio per il Tennis Club Crema

Si tratta di Andrea Arnaboldi, 34enne di Cantù numero 252 del ranking mondiale, e dell’olandese Robin Haase, oggi numero 258 della classifica Atp, ma con un passato illustre. Il 34enne di L’Aia, infatti, vanta un best ranking da numero 33 al mondo, due titoli Atp (entrambi a Kitzbuhel, nel 2011 e nel 2012), oltre 200 vittorie nel circuito maggiore e una decina d’anni da top-100. Senza dimenticare il doppio: è numero 52 del ranking, e oltre a una finale Slam vanta ben 7 titoli nel Tour, l’ultimo conquistato proprio la scorsa settimana a Rotterdam, dove insieme al connazionale Matwe Middelkoop ha sconfitto anche i croati Mektic/Pavic, coppia numero 1 al mondo.

Di spessore anche la carriera di Arnaboldi, per anni miglior tennista lombardo in circolazione. Col suo tennis mancino, spettacolare e di grande talento, il comasco allenato da Diego Nargiso è stato numero 153 al mondo, e si è guadagnato uno dei record del mondo della racchetta. Nel 2015, al Roland Garros, ha giocato e vinto il match al meglio dei tre set più lungo di sempre sia per durata sia per numero di game disputati, battendo il francese Pierre-Hugues Herbert per 6-4 3-6 27-25, dopo 4 ore e 30 minuti.

Haase e Arnaboldi per la stagione 2022

Haase e Arnaboldi sono due acquisti in linea con i propositi di fine 2021, quando dopo la salvezza conquistata ai playout la dirigenza aveva ipotizzato qualche possibile novità.

“Per la stagione 2022 – dice il presidente Stefano Agostino – la nostra squadra può sicuramente puntare a un buon campionato, anche perché il resto della formazione è stato confermato in toto”.

Significa che ci saranno ancora Paolo Lorenzi, Adrian Ungur e Andrey Golubev; così come i “vivaio” Samuel Vincent Ruggeri e Lorenzo Bresciani, più altri giovani.