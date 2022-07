Acos Treviglio, ecco la rosa '22-'23. Mister Calvi: "Voglio divertirmi, darò il 110%"

L’Acos Treviglio si è presentata ufficialmente alla tenuta della Fara Equitazione di Fara Gera d’Adda. Dopo la salvezza da brividi nel recente campionato di Promozione, la formazione cittadina è pronta per una nuova avventura con alcune novità. La più significativa è in panchina, con l’avvento di mister Mauro Calvi e il suo vice Luigi Talenti.

La rosa di Acos Treviglio, molto giovane

Alcune new entry anche sulla sponda squadra, come da abitudine caratterizzata da un’età media molto bassa. Nel ruolo di direttore sportivo confermatissimo Enrico Viganò che ha riassunto così le ambizioni. «Ci sono diversi ragazzi nuovi del 2003-2004, dei cosiddetti "vecchi" arrivati a Treviglio segnalo il difensore Berticelli dal Valentino Mazzola e l'attaccante Rota dalla Fiorente Colognola, più il 2002 Nembri dall’Olgiate Aurora solo per citarne alcuni. Il nostro obiettivo sarà quello di salvarci e crescere continuamente con il settore giovanile. L’anno prossimo abbiamo due annate molto forti di Allievi 2006-2007, l’intenzione è quella di vincere entrambi i campionati per conquistare i regionali. Dobbiamo rendere la Prima squadra autosostenibile con il vivaio. La filosofia societaria non cambia».

Calvi: "Darò il 110%"

Idee chiarissime anche per il tecnico Calvi.

«Io voglio divertirmi, ma per farlo serve rispetto delle regole e il massimo impegno. Io cerco di dare il 110% e farò da parafulmine, ma i ragazzi devono darmi il modo di difenderli. Chi non rispetta queste cose si taglierà da solo. Con l’impegno giusto sono convinto che ci divertiremo. Io da solo non faccio nulla, insieme possiamo fare qualcosa. Piedi ben piantati a terra, umiltà e qualche soddisfazione arriverà. È questo il senso del nostro lavoro».

LA ROSA 2022-2023

Portieri: Mora Andrea, Bazetti Lorenzo.

Difensori: Verga Icaro, Arti Matteo, Mazzola Michael, Novoa Cabrera Isaac, Berticelli Fabio, Matrascia Luciano, Prendaj Kristian, Corrisio Marco.

Centrocampisti: Maridati Fabio, Mellino Antonio, Mandelli Diego, Dognini Davide, Isny Ismaili, Giurina Federico, Salvi Alessio, Marelli Giovanni, Passera Leonardo, Gruda Fatjon.

Attaccanti: Rota Nicolò, Nembri Andrea, Vescovi Stefano, Messaggi Nicolò, Viganò Daniele.

ORGANIGRAMMA E STAFF

Presidente: Viganò Stefano. Vice presidente: Gusmini Pierangelo, Riganti Niccolò. Direttore sportivo: Viganò Enrico. Segretario: Scrivanti Francesco. Allenatore: Calvi Mauro. Vice allenatore: Talenti Luigi. Massaggiatore: Ferrari Michael. Accompagnatore: Crivenna Michele.