A "Milan A" e Monza la prima "September Cup" dell'A.C. Crema

Alla prima edizione della September Cup si sono imposti il "Milan A" in campo femminile, e il Monza in campo maschile.

Il torneo

Il torneo di calcio giovanile, riservato alle due categorie Regionali Pulcini Misti 2013-2014 Femminile ed Esordienti 2012-2013 Maschile, si è svolto ieri pomeriggio presso il Centro Giovanile San Luigi in via Bottesini n° 4 a Crema (CR). Promotore dell'iniziativa è l’ex calciatore professionista di Cremonese, Chievo e Sampdoria, il cremasco Mattia Marchesetti, che ha coinvolto cinque prestigiose squadre professionistiche quali il Milan “A” e “B”, la Cremonese M/F e il Monza, facendole competere con tre compagini dilettantistiche quali il Sangiuliano City e le due M/F del Crema 1908.

Milan A e Monza si aggiudicano il trofeo

Al termine della competizione, svoltasi secondo la formula del girone unico all'italiana, a trionfare sono state in campo femminile il "Milan A", e in campo maschile il Monza. A guardare i giovanissimi calciatori e le giovanissime calciatrici un notevole afflusso di tifosi e addetti ai lavori, rimasti fino al termine delle premiazioni sul campo di gioco di tutte le otto squadre partecipanti e di tutti gli atleti. A premiare è stato lo stesso promoter Mattia Marchesetti, insieme con l’intero staff dirigenziale dell’A.C. Crema 1908 con in testa il Responsabile del Settore Giovanile Antonio Cremonesi e la Responsabile della Scuola Calcio Elite Rossella Spada con il Coordinatore del Settore Femminile Domenico Marchesetti.

I ringraziamenti

A margine dell'evento gli organizzatori hanno tenuto a ringraziare: "tutti coloro che ci hanno onorati con la loro presenza, il folto pubblico molto partecipe e coinvolto nel sostenere i piccoli e le piccole atlete in campo, i numerosi tecnici calcistici presenti, infine gli organizzatori Devis Seturri e Claudio Vaccario e Lodetti Pierangelo e Riccardo Ricetti e Massimo Vannucchi, con tutti i collaboratori dello staff e del Crema 1908 Adriano Cillo e Marco Della Frera che si sono impegnati per lo svolgimento della bellissima manifestazione".

Di seguito le foto della giornata: