Maturità 2024: il tema di italiano e le materie della seconda prova

Matematica per il liceo Scientifico e greco per il Classico, economia aziendale per gli Istituti tecnici economici e topografia per l'indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio. Sono state ufficializzate le materie della seconda prova della Maturità 2024, tanto attese da docenti, studenti e genitori. A riportare i dettagli è il nostro portale nazionale NewsPrima.

Quando inizia

Partiamo però dal "quando": la Maturità prende il via mercoledì 19 giugno 2024 alle 8.30 con la prima prova, che sarà come sempre il tema di italiano. Poi, il giorno seguente, la seconda prova, che sarà diversa a seconda dell'indirizzo.

La seconda prova per i licei