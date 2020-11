“La didattica a distanza non funziona”, genitori e minoranze sul piede di guerra

«La didattica a distanza a Rivolta è penosa»: è il durissimo commento di alcuni genitori che denunciano come non sia stato potenziato il WiFi e gli insegnanti siano costretti ad arrangiarsi con i propri cellulari, usandoli come hotspot, per poter fare lezione. E le minoranze presentano un’interrogazione.

La didattica a distanza non va

«Le 15 ore settimanali su sei giorni, il minimo che devono garantire, almeno siano fatte bene. A Treviglio, sempre nella scuola pubblica, lavorano seriamente. È possibile che l’educazione e la formazione dei ragazzi sia così poco importante? È scandaloso». A dirlo asono alcuni genitori e la loro indignazione che è stata raccolta dalle minoranze consiliari, che hanno presentato un’interrogazione che verrà discussa nella prossima seduta.

