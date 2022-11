La classifica delle migliori scuole superiori della nostra zona, per il lavoro e l'università

Quale scuola superiore scegliere dopo le medie? La risposta può arrivare da Eduscopio, lo studio che ogni anno viene realizzato dalla Fondazione Agnelli e che è online da oggi 29 novembre 2022. Che ha preso in analisi, anche quest'anno, tutte le scuole superiori d'Italia, studiando il profitto dei rispettivi diplomati all'università, oppure il loro indice di occupazione due anni dopo la maturità.

Eduscopio: lo studio della Fondazione Agnelli

La ricerca fornisce i dati aggiornati sugli istituti che meglio preparano agli studi universitari o che facilitano maggiormente l’ingresso nel mondo del lavoro dopo il diploma. Per la nuova edizione di Eduscopio, diventato ormai un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Università e mondo del lavoro

Due i parametri analizzati da Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda i passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,). Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri.

La preparazione all'università

Per i licei e le scuole che preparano all’università, Eduscopio utilizza il parametro FGA, ovvero un indice che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori. Ecco la classifica delle scuole nel raggio di 30 chilometri da Treviglio, suddivise per indirizzo.

L'ingresso nel mondo del lavoro

Per gli istituti che invece prevedono poi l’ingresso nel mondo del lavoro si tiene invece conto dell’indice di occupazione (la percentuale degli occupati che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma) oppure della Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato (la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito). Ecco la classifica delle scuole nel raggio di 30 chilometri da Treviglio, suddivise per indirizzo.

Liceo Classico

Tra i licei classici c’è da notare il balzo in avanti del “Weil” di Treviglio che si conferma al secondo posto in provincia, avvicinando la capolista “Sarpi” di Bergamo. L’indice FGA è infatti passato dal 76 del 2021 all’80,26 di quest’anno, a meno di tre punti dal primo posto. Più staccati ci sono il “Racchetti” di Crema (FGA 74,46) e il “Don Bosco” di Treviglio (prima dei paritari) con 67,72, in calo rispetto al 2021 (era 73).

Liceo Scientifico

Il dato che più salta all’occhio è la perdita di posizioni del liceo “Galilei” di Caravaggio, che resta il migliore del territorio, ma passa dal quinto al settimo posto in provincia, superato, seppur di poco, dal “Federici” di Trescore Balneario e dall’”Einaudi” di Dalmine. Il liceo caravaggino passa da un FGA di 85,04 a uno di 81,79. In graduatoria troviamo poi il “Da Vinci” di Crema con 77,34, tallonato dal “Don Milani” di Romano con 76,28 (77,26 nel 2021). Più staccate le scuole paritarie: “La Traccia” di Calcinate ha un FGA di 72,49 (75,75 nel 2021), mentre il “Don Bosco” di Treviglio ha ottenuto un 63,67 (68,85 nel 2021). A seguire due scuole cremasche: lo statale “Pacioli” con 58,99 e il paritario “Alighieri” con 56,69. Chiude la classifica il “Facchetti” di Treviglio con 46,85 (in calo dal 53,19 dello scorso anno).

Il liceo Galilei di Caravaggio

Liceo Scientifico-Scienze Applicate

Anche nell’ambito delle Scienze Applicate il “Galilei” di Caravaggio è in calo con FGA (passando da 74,59 a 69,4), pur mantenendo la posizione in classifica. Da registrare invece un balzo all’indietro del “Don Milani” di Romano: era quarto un anno fa con 82,91 ed è sceso in settima posizione con 75,65, di poco sopra il “Galilei” di Crema con 74,43, che precede l’omonimo liceo caravaggino. Penultima piazza, invece, per il “Don Bosco” di Treviglio, con un FGA di 52,85.

Liceo Linguistico

Il “Galilei” di Caravaggio si risolleva nell’ambito del Linguistico, passando da un FGA di 71,41 a uno di 73,25. Il liceo caravaggino sale al secondo posto sorpassando il “Falcone” di Bergamo e l’”Ambiveri” di Presezzo, ma viene a sua colta superato dal “Don Milani” di Romano che balza al primo posto con un indice di poco superiore, 73,3 (dal 70,34 del 2021). Scorrendo la graduatoria ci sono poi “La Traccia” di Calcinate, primo tra i licei paritari con 61,35, lo “Shakespeare” di Crema con 54,46 e il “Facchetti” di Treviglio con 42,99.

Il liceo Don Milani di Romano

Liceo Scienze Umane

In questo indirizzo le scuole della Bassa non se la passano troppo bene. Se il “Munari” di Crema si trova in terza posizione con un FGA di 67,83 e il “Don Milani” di Romano è quinto con 63,64 (in leggero calo rispetto al 64,94 del 2021), c’è da registrare il brusco calo dell’”Oberdan” di Treviglio, penultimo, con un Fga che passa da 60,75 a 53,79.

Liceo Scienze Umane- Economico Sociale

Per l’”Oberdan” va meglio nell’indirizzo Economico Sociale, seppur in leggero calo rispetto al 2021: terzo posto con 54,1 (un anno fa era 56,97), dietro al “Munari” di Crema (55,41) e davanti al “Don Milani” di Romano (53,79 contro il 56,01 del 2021).

Liceo Artistico

Il miglior liceo artistico della provincia risulta essere il paritario “La Traccia” di Calcinate con 70,66 (però in forte calo rispetto al 2021 quando l’indice FGA era 76,85). Il “Weil” di Treviglio è invece terzo con 67,3, mentre la classifica, per quanto riguarda il territorio, viene chiusa dal ”Munari” di Crema con 64,23.

Indirizzo Tecnico-Economico

Per quanto riguarda gli istituti (non licei) che preparano agli studi universitari, nell’indirizzo Tecnico-Economico l’”Oberdan” di Treviglio è il migliore della Bassa (sesto in provincia), con un FGA di 55,28 (in leggero calo sul 2021 quando si assestò su 56,39). A seguire ci sono il “Rubini” di Romano (51,93 contro il 52,82 del 2021), il “Pacioli” di Crema (45,73) e più staccato, al penultimo posto, lo “Zenale e Butinone” di Treviglio con 39,65.

L'istituto Oberdan di Treviglio

Indirizzo Tecnico-Tecnologico

In questo indirizzo, le scuole del territorio si sono classificate nella parte bassa della classifica. Su dieci istituti presi in considerazione, l’”Archimede” di Treviglio si è piazzato al settimo posto con un FGA di 60,81. A seguire c’è un’altra scuola trevigliese, il “Cantoni”, con 59,98 (in calo dal 64,66 del 2021) e, in nona posizione, il “Galilei” di Crema con 57,85

Tecnico-Economico

Passando alle scuole che permettono l’inserimento nel mondo del lavoro, nell’indirizzo Tecnico-economico la scuola migliore della provincia è il “Rubini” di Romano con un indice di occupazione di 76,64. Riguardo le altre scuole del territorio, al sesto posto c’è l’”Oberdan” di Treviglio con 67,04, all’ottavo posto il “Pacioli” di Crema con 62,37, al nono posto lo “Zenale e Butinone” di Treviglio (59,2) e al decimo lo “Sraffa” di Crema (58,97).

Tecnico-Tecnologico

Nell’indirizzo Tecnico-Tecnologico, le migliori della zona sono il “Galilei” di Crema e l’”Archimede” di Treviglio, rispettivamente quinto e sesto con indici 76,58 e 75,21. Scorrendo la graduatoria, al nono posto c’è il “Munari” di Crema con un indice di 59,99, al decimo il “Cantoni” di Treviglio con 58,06, al 12esimo lo “Zenale e Butinone” di Treviglio con 52,97, al 16esimo il “Don Bosco” di Treviglio (paritario) con 49,99 e, infine, al 18esimo, il “Pacioli” di Crema con 41,31.

Professionale-Servizi e Industria e Artigianato

Tre le scuole del territorio interessate dall’indirizzo Professionale Servizi. La migliore, al quinto posto, è lo “Sraffa” di Crema,con un indice di occupazione di 62,37. Più staccato, con 53,42, il “Cantoni” di Treviglio, mentre sul fondo della classifica c’è il “Rubini” di Romano con 43,25. Nel Professionale-Industria e Artigianato solo una la scuola coinvolta nella zona Bassa Bergamasca-Alto Cremasco: è il Marazzi di Crema con un indice di 59,21.