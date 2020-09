Il sindaco inaugura i banchi monoposto

Priorità alla scuola: arrivati i 75 banchi monoposto, inaugurati dal sindaco di Sergnano Angelo Scarpelli.

Arrivati 75 banchi

Le scuole si preparano alla ripartenza del 14 settembre e Sergnano non fa eccezione. Lunedì mattina un camion ha scaricato 75 banchi già assemblati che sono stati sistemati nelle aule del plesso scolastico. Le classi, riorganizzate sulla base delle norme vigenti saranno pronte ad accogliere gli studenti non appena suonerà la campanella.

Nuovi spazi

I collaboratori scolastici hanno creato spazi idonei per accogliere in sicurezza alunni e insegnanti. Un primo collaudo lo ha effettuato il sindaco Angelo Scarpelli, che ultimata la sistemazione, ha testato i banchi personalmente. Non si tratta dei tanto discussi banchi con le rotelle, ma di semplici banchi monoposto 50 x 70 cm, a garanzia del distanziamento fra studenti previsto dalle normative anti-Covid.

Gli altri cantieri

Parola d’ordine sicurezza. Per permettere agli studenti di rientrare a scuola senza controindicazioni sono in corso ulteriori lavori. Sul lato ovest della primaria verrà realizzata una nuova recinzione poiché la rete perimetrale è divelta in diversi punti. Nella mensa scolastica verrà ricavata un’area per la raccolta dei rifiuti ed è prevista la messa in sicurezza di parte del rivestimento esterno. Il cantiere per la messa in sicurezza del tetto delle scuole medie è ancora in corso, ma il plesso sarà agibile in tempo per il suono della campanella.

