Ieri sera, venerdì 29 gennaio, è stato finalmente eletto il CdA della Fondazione Calleri Gamondi.

Fondazione Calleri Gamondi: ecco il nuovo CdA

L’estate scorsa c’erano state le dimissioni improvvise di tre membri del CdA ed era scoppiata una violenta polemica. Schermaglie tra maggioranza e minoranza che si sono trascinate per mesi fino in Aula e che hanno avvelenato non poco il clima politico. Ieri sera però è stata scritta la parola fine a questa vicenda, con l’elezione dell’avvocato Lisa Ardito come presidente, di Claudia Marazzi in qualità di vice e di Benedetta Oleari nuova segretaria.

“La nostra parola d’ordine sarà collaborazione”

“Ieri sera abbiamo effettuato il passaggio di consegne con il precedente Consiglio di Amministrazione – ha confermato la presidente – La sfida che ci attende è ardua, soprattutto se si considera l’attuale calo demografico. Lavoreremo per dare maggiore visibilità alla scuola,sfruttando le diverse competenze di ogni membro del nuovo Cda. La nostra parola d’ordine sarà collaborazione”.

Un nuovo corso è iniziato.

Leggi di più su Cremascoweek in edicola venerdì 5 febbraio.

TORNA ALLA HOME