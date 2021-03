Covid-19, scendono i positivi nelle scuole in provincia di Bergamo

A dieci giorni dalla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutta la Regione, anche nella Bassa bergamasca si comincia a vedere un miglioramento dei contagi.

Diminuiscono i ragazzi in quarantena

Il “setting scuola” di Ats Bergamo riferito alla settimana tra l’8 e il 15 marzo, infatti, mostra una riduzione dei ragazzi in quarantena fiduciaria in provincia di Bergamo: sono 167, contro il picco di 222 registrato nella settimana precedente. Anche le classi in quarantena fiduciaria scendono da 119 a 111. I tamponi “scolastici” effettuati nel periodo sono stati 3.103 contro i 2619 della scorsa settimana.

TORNA ALLA HOME